Wyślij „niepodległą” pocztówkę z MBP lub zdalnie

Już po raz trzeci Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli włącza się do ogólnopolskiej akcji społecznej „Mamy Niepodległą!”. Każdy chętny będzie mógł za pośrednictwem biblioteki i poczty wysłać kartkę pocztową z okazji przypadającego na 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości. Stalowowolska MBP jest jedyną placówką na terenie Podkarpacia, gdzie takie kartki będą dostępne.

Mamy Niepodległą! jest ogólnopolską akcją społeczną skierowaną do wszystkich, bez względu na wiek, czy poglądy i zainteresowania. Pocztówką, która zmniejsza dystans między nadawcą a odbiorcą, promujemy radosne świętowanie uwalniające pozytywne emocje od Bałtyku do Tatr.

Właśnie w 2020 roku szczególnego znaczenia nabiera symbolika pozdrowień i wyrazów pamięci poprzez pocztówkę. Każda z edycji akcji to trzy różne projekty kartek okolicznościowych autorstwa uznanych artystów, promocja nowoczesnego patriotyzmu i upowszechnianie dzielenia się radością. To już ponad milion uśmiechów nadawców i odbiorców pocztówek z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Bardzo się cieszymy, że już po raz ósmy możemy zaprosić Was do wspólnego świętowania – Mamy Niepodległą!

Chcę pocztówkę edycji 2020. Co zrobić? Jeśli chcielibyście osobiście wypełnić i wysłać pocztówkę tradycyjną, to bezpłatnie otrzymacie ją w stalowowolskiej MBP przy ul. ks. J Popiełuszki 10 od 6 do 10 listopada lub do wyczerpania zapasów. Kartki mają nadrukowane znaczki pocztowe ważne na terytorium Polski do 31 marca 2021 roku i nie wymagają dodatkowej opłaty pocztowej. Wypełnioną kartkę wystarczy wrzucić do skrzynki pocztowej.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz wybrać się do żadnego ze stacjonarnych punktów dystrybucji ze względu na sytuację pandemiczną lub przebywasz poza granicami kraju to też mamy rozwiązanie. Możesz pozostać w domu i świętować niepodległość biorąc udział w akcji poprzez elektroniczne zamówienie kartki. Po wniesieniu opłaty (koszt druku oraz znaczka pocztowego) wybrana przez Ciebie papierowa pocztówka zostanie dostarczona do odbiorcy na terytorium Polski. Wejdź na stronę http://wyslijkartke.muzeumpilsudski.pl/ (dostępna od 7.11), wybierz jeden z trzech wzorów, wpisz życzenia, a firma Envelo wydrukuje pocztówkę i dostarczy ją pod wskazany adres.

Jak co roku „Mamy Niepodległą!” organizowana jest przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a w tym roku autorami pocztówek jest troje plastyków:

Rafał Olbiński – z wykształcenia architekt, z wyboru malarz. Niezwykle popularny i ceniony na świecie polski surrealista. Autor pocztówki z naręczem kwiatów przekształcających się w gołębie.

Anna Glik – krakowska artystka, która wybrała Internet jako środek komunikacji z odbiorcą. Autorka pocztówki z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego skompilowanego z różnych zdjęć archiwalnych.

Ewa Podleś – ilustratorka książek, autorka szat graficznych i ilustracji do najróżniejszych projektów dedykowanych dzieciom jak gry planszowe, ebooki i aplikacje mobilne. Autorka pocztówki przedstawiającej dzieci jadące na rowerze.