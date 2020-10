Wygrana rezerw i walkower dla Błękitnych

Rezerwy „Stalówki” przerwały zwycięski marsz Orła Przeworsk, który wygrał pod rząd cztery mecze, a dwa wcześniejsze zremisował.

Mecz rozgrywany w Stalowej Woli na sztucznej płycie, dobrze zaczęli goście, którzy objęli prowadzenie już w 10. minucie. Po szybkiej akcji lewą stroną, na uderzenie zza pola karnego zdecydował się Wilk. Piłka odbiła się od nogi jednego z naszych obrońców, zupełnie zmyliła bramkarza i znalazła się w sieci. Stal ruszyła do odrabiania strat i kilka razy zagroziła Kuroszowi, jednak udało mu się zachować czyste konto do końca pierwszej połowy.

Dziesięć minut po przerwie bramkarz Orła nie mógł jednak już nic zrobić, po tym, jak w pole karne wpadł Kacper Piotrowski i strzelił celnie w długi róg. Chwilę później bliscy strzelenia gola byli goście. Na szczęście świetnie w bramce Stali, po uderzeniu głową 42-letniego Piotra Boratyna (piłkarz ten świętował w ubiegłym roku jubileusz 400 meczów rozegranych w Orle), zachował się Siudak.

W 72. minucie Stal objęła prowadzenie. Piłkę na środku boiska wywalczył Tłuczek, podał do Świerada, który pognał w kierunku bramki, wpadł w pole karne i odegrał do Szymona Grabarza, który nie mógł nie trafić do pustej bramki.

W ostatnich minutach przyjezdni zaatakowali ze zwiększoną siłą i defensorzy Stali oraz Siudak znaleźli się kilka razy w opałach, ale wyrównać im się już nie udało.

Stal wygrała po niezłej grze, szkoda tylko, że kilka dni wcześniej została poinformowana o tym, że została ukarana walkowerem za mecz z Błękitnymi, który na boisku zremisowała 3:3. W naszej drużynie wystąpił w końcówce tego spotkania Bartosz Piechniak, którego klub nie zgłosił do rozgrywek IV ligi. To już drugi walkower dla rezerw w tym sezonie. Przypomnijmy, że na początku rozgrywek Stal została ukarana za to, że nie stawiła się na mecz ze Startem Pruchnik.

STAL II SW – ORZEŁ 2:1 (0:1)

0-1 Wilk (10), 1-1 Piotrowski (55), 2-1 Grabarz (72)

STAL: Siudak – Bosak, Buczek, Popek, Mistrzyk, Lebioda, Stępniowski (79 F.Moskal), Wojtak (91 Mścisz), Grabarz, Świerad (83 Malinowski), Piotrowski (71 Tłuczek).

ORZEŁ: Kurosz – Salwach, Broda, Flis, Andreasik, Bednarz, Wilk (34 Gwóźdź), Obłoza (71 Dec), Boratyn, Kowal, Pikuła.

Sędziował Jakub Kozner (Krosno). Żółte kartki: Lebioda – Bednarz, Pikuła.