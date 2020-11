Wygrana Igloopolu w Stalowej Woli

Nie było niespodzianki w meczu rezerw Stali Stalowa Wola z Igloopolem Dębica. Wygrał zespół wyżej notowany w ligowej tabeli, posiadający bardziej doświadczony skład i piłkarzy o wyższych umiejętnościach.

Goście objęli prowadzenie w 17. minucie. Aleksander Drobot zagrał piłkę w pole karne, a Łukasz Cyran precyzyjnym strzałem przy słupku umieścił piłkę w bramce. Igloopol po strzeleniu osiągnął sporą przewagę i stracił bramkę. Po prostopadłym podaniu Maciej Wojtaka, z piłką na 30 metrze zabrał się Jakub Lebioda, pobiegł w kierunku bramki i trafił do siatki z 16. metrów, przy sporym udziale Psiody, który stał i patrzył , jak go mija piłka. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Kamil Rokita dokładnie dośrodkował z rzutu wolnego, Przemysław Nalepka uprzedził na szóstym metrze jednego z naszych obrońców i uderzył celnie z powietrza.

Kwadrans po przerwie próbką swoich umiejętności zaserwował Aleksander Drobot. Były zawodnik m.in. Resovia, Stali Rzeszów, Siarki i Puszczy Niepołomice przeprowadził indywidualna akcję lewym skrzydłem, wbiegł w pole karne i mimo asysty Przemysława Stelmach, zdołał oddać celny strzał z ostrego kąta. W 73. minucie Stal zdobyła kontaktową bramkę. Po akcji Kacpra Piotrowskiego, leżący już praktycznie na ziemi Mikołaj Burdzy bardzo ładnym uderzeniem, po którym piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki, trafił z 10 metrów.

W ostatnich minutach Stal atakowała, bardzo ambitnie walczyła o wyrównującą bramkę, ale celu nie udało się jej osiągnąć i musiała pogodzić się z trzynastą porażkę w tym sezonie.

STAL II – IGLOOPOL 2:3 (1:2)

0-1 Cyran (17), 1-1 Lebioda (35), 1-2 P.Nalepka (45), 1-3 Drobot (60), 2:3 Burdzy (73)

STAL: Siudak – Bosak, Stelmach, B.Gnatek, Buczek – S.Gnatek, F.Moskal, Wojtak, Lebioda (46 Zięba) – Piotrowski, Ziółkowski (49 Burdzy).

IGLOOPOL: Psioda – Cyran (54 Stańczyk), Socha, Wanat, Drobot, Stefanik, Janus, Syguła, P.Nalepka, T.Nalepka, Rokita (67 Pyskaty).

Sędziował Rafał Szydełko (Rzeszów). Żółte kartki: Nalepka, Rokita, Pyskaty.