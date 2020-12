Wyciągarki elektryczne – niezbędnik przydatny dla każdego fana offroadu

Wyciągarki elektryczne stają się powoli standardowym wyposażeniem nie tylko w trakcie nieprzeciętnej i szalonej jazdy, ale także podczas bardziej zwyczajnej przejażdżki offroadowej.

Wyciągarki samochodowe, co wyróżnia te rozwiązania?

Wyciągarki samochodowe są osprzętem, który w offroadzie wykorzystywany jest od wielu lat. Historia tego typu urządzeń jest jednak znacznie bogatsza. Rozwiązanie to rozpowszechniło się w trakcie rozwoju transportu morskiego w Europie, w czasie odkryć geograficznych. Dziś zaadoptowaliśmy je w celu zapewnienia sobie dodatkowego wsparcia w trakcie wyczynów off-roadowych. Jeśli czujesz, że jazda poza trasą jest dla Ciebie, warto wiedzieć, jaką wyciągarkę wybrać, jakie główne typy wyciągarek dostępne są na rynku i od którego producenta możesz spodziewać się wysokiej jakości produktów. Zacznijmy jednak od tego pierwszego aspektu – jaką wyciągarkę wybrać?

Wyciągarki samochodowe – typy modeli na rynku i ich parametry. Dlaczego warto postawić na wyciągarkę elektryczną?

Wyciągarki samochodowe rozróżniamy ze względu na to, jaki jest ich napęd. W ten sposób mamy wyciągarki, które wykorzystują siłę ramion – wyciągarki manualne, silnik elektryczny – wyciągarki elektryczne, silnik spalinowy – wyciągarki mechaniczne i wyciągarki hydrauliczne, które korzystają z różnych typów silnika. Jednak na co dzień w offroadzie raczej ich nie spotkamy. Najprostszym rodzajem wyciągarki jest ta manualna – nie korzysta ona z żadnych specjalnych dodatków, jest lekka, nadaje się do wyciągania dosyć sporych pojazdów, jest tania, jednak wymaga od nas zaangażowania w proces wyciągania pojazdu. Dużym kontrastem jest tu wyciągarka elektryczna – ta jest niezawodna, działa w oparciu o wydajny silnik elektryczny, bardzo prosto się ją montuje. Co więcej, wyróżnia ją ogromny uciąg i wysoka wydajność pracy. W przypadku wyciągarek mechanicznych, mamy do czynienia z wodoszczelnością, poprawną wydajnością, jednak również z dosyć trudnym montażem i często znacznie wyższą ceną od wyciągarek elektrycznych. Rozwiązania opierające się o prąd elektryczny są więc najbardziej atrakcyjne cenowo względem tego, ile wydajemy i ile w tej kwocie otrzymujemy. Są rozwiązaniem niezwykle wszechstronnym, które pozwala na wykorzystanie w różnych warunkach. Dlatego też stają się one obiektem zainteresowania fanów off-roadu i nie tylko. Jeśli wybieramy wyciągarkę elektryczną, warto kierować się podstawową metodą doboru parametrów. Skupiamy się na tym, by jej uciąg był około dwukrotnie wyższy od masy naszego pojazdu. Jeśli nie znamy masy pojazdu, może to być 1,5-krotność maksymalnej masy, która zawarta jest w książeczce pojazdu.

Skąd czerpać topowe rozwiązania? Wyciągarki elektryczne Dragon Winch

Firma dragonwinch.com od lat tworzy topowe rozwiązania, które doceniane są przez fanów off-roadu nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Wyciągarki Dragon Winch rozwijane są od lat 90., dlatego też mogą poszczycić się bogatym doświadczeniem. To rozwiązanie z Polski, jednak obecne na wielu ważnych pod kątem off-roadu rynkach – w tym USA i Chinach. W ofercie marki znajdziemy liczne modele wyciągarek elektrycznych, które wyróżniają się wysoką mocą, konkurencyjną ceną i trwałością, która pozwala na długi czas efektywnego wykorzystania na pełnych obrotach.

