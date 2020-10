Wybierz się na wirtualny spacer po Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

Fantastyczny zbiór dzieł znakomitego portrecisty, malarza scen rodzajowych i mistrza martwych natur, propagatora piękna i elegancji – Alfonsa Karpińskiego, od niedawna możemy podziwiać online. Wirtualne zwiedzanie i cyfrowa kolekcja zbiorów dostępny jest na stronie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Wirtualna Galeria

Prace nad przygotowaniem wirtualnej Galerii trwały od czerwca b.r., w ramach ministerialnego programu Kultura w sieci. Po otwarciu aplikacji internauci mogą zobaczyć nie tylko panoramę Rozwadowa z lotu ptaka, ale z dowolnego punktu na świecie zawitać do miejsc – miast, z którymi Karpiński w rozmaity sposób był związany: Rozwadów to miejsce urodzenia (i symbolicznego powrotu za sprawą otwarcia stałej ekspozycji) i Kraków – miejsce studiów i wieloletniej twórczej działalności. Zaś wirtualnie wędrując korytarzem i traktami Galerii, odwiedzimy wystawę zatytułowaną Alfons Karpiński. Z Rozwadowa do Paryża. A obejrzeć na niej można 77 dzieł artysty, w tym aż 67 prac pochodzących ze zbiorów Muzeum Regionalnego; pozostałe 10 to depozyty i wypożyczenia. Ujrzymy tam także zaaranżowane wnętrze pracowni artysty.

Zwiedzaniu towarzyszy głos lektora opowiadającego o autorze i jego dziełach w j. polskim, angielskim i w technice audiodeskrypcji, zgodnie z zasadami dostępności WCAG 2.0. Podczas spaceru można przyjrzeć się z bliska zgromadzonym eksponatom, przeczytać opisy i komentarze, poznać kontekst dzieła, jego najważniejsze cechy lub istotne fakty historyczne z nim powiązane, jak również obejrzeć filmy.

Wirtualny spacer pozwala także na zwiedzenie stałej wystawy Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem, mieszczącej się w głównej siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w tzw. Zamku Lubomirskich. Tu można znaleźć setki artefaktów związanych z historią Rozwadowa oraz Dolnego Nadsania od czasów najdawniejszych do współczesności.

Cyfrowy katalog zbiorów

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na http://www.muzeum.stalowawola.pl/ udostępniło kolekcję 77 dzieł Alfonsa Karpińskiego. Katalog online zawiera prezentację muzealiów w formie fotografii cyfrowej. Każdemu udostępnionemu obiektowi towarzyszy profesjonalna nota katalogowa, zawierająca istotne dane (tytuł, czas i miejsce powstania, technika wykonania, wymiary, wystawy, bibliografia) wraz z merytorycznym opisem dzieła. Liczbę prezentowanych obiektów oraz zakres danych udostępnianych w katalogu będziemy systematycznie zwiększać, dlatego zachęcamy do częstych odwiedzin.