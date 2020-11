Wtorek zastąpił Leśniowskiego i przywiózł trzy punkty z Głogowa

Miłą niespodziankę sprawili swoim kibicom i swojemu nowemu trenerowi, piłkarze Sokoła Nisko. Nasza drużyna pokonała wyżej notowaną Głogovię.

Na trenerskiej ławce Sokoła zasiadł Paweł Wtorek. Były opiekun „Stalówki” zastąpił Rafała Leśniowskiego, który pracował w Nisku od stycznia 2019 roku, a więc blisko dwa lata!

Faworytem meczu byli gospodarze i zgodnie z przypuszczeniami przystąpili do ataku już od pierwszego gwizdka arbitra. Znakomitej okazji do zdobycia bramki nie wykorzystał w 5. minucie Krzysztof Szymański. 36-letni napastnik zrehabilitował się w 20. minucie, trafił do bramki Sokoła po dośrodkowaniu z prawej strony.

Po zdobyciu bramki Głogovia nie siadła na laurach, wciąż atakował i obrońcy oraz bramkarz Sokoła nie mieli chwili spokoju. Zamiast jednak drugiej bramki, wyrównującego gola strzeliła nasza drużyna. W 37. minucie, po błędzie Lipki, który zbyt lekko zagrywał do Delekty, piłkę przejął Wojciech Tyczyński i nie zmarnował okazji do zdobycia bramki.

W drugiej połowie gra się wyrównała. Coraz śmielej zaczął sobie poczynać Sokół i w 60. minucie po raz drugi uśmiechnęło się do niego szczęście. „Sam na sam” z bramkarzem, po nieporozumieniu w szeregach defensorów Głogovii, znalazł się Marcin Tur i technicznym strzałem pokonał Piotra Lipkę.

Pięć minut później drugą żółtą kartkę zobaczył Jacek Stępień i od tego momentu, już do końca spotkania, gospodarze posiadali sporą przewagę, ale wyrównać im się nie udało. Duża w tym zasługa dobrze spisującego się w niżańskiej bramce, Patryka Drzymały.

W Sokole brakowało w tym meczu trzech podstawowych piłkarzy: Patryka Tura, Patryka Tetlaka i Wojciecha Sobonia.

GŁOGOVIA – SOKÓŁ NISKO 1:2 (1:1)

1-0 Szymański (20), 1-1 Tyczyński (37), 1-2 M.Tur (60)

GŁOGOVIA: Lipka – Frankiewicz, Bożek, Delekta (80 Halat), Brogowski – Pyrdek, Pałys-Rydzik, Chamera, Kądziołka – Szymański, Tarała (80 Hajkowicz).

SOKÓŁ: Drzymała – Stypa, Maciorowski, Stępień, Tabaka, M.Tur (90 Łyko), Wojtak, Drelich (70 Czerpak), Przepłata, Szewczyk (80 Buda), Tyczyński.

Sędziował Arkadiusz Tomasiewicz (Dębica). Żółte kartki: Stępień, Drelich, Łyko.