Od piątku do niedzieli (9-11 października) odbędą się Ogólnopolskie Zawody Balonowe o puchar prezydenta Miasta Stalowej Woli.

Konkurencje sportowe rozgrywane będą w piątek (od 16 do 18) oraz sobotę (od 7 do 9 i od 16 do 18) – w razie potrzeby, także w niedzielę, jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą dokończyć ich drugiego dnia.

Ponadto w sobotę od 18.30 do 19.30 na Błoniach Nadsańskich oraz na placu obok PSP nr 12 przy ul.Poniatowskiego 55, odbędzie się Nocna Gala Balonowa.