Wojownicy z Kaito na podium mistrzostw Polski

Kolejne sportowe sukcesy odnieśli reprezentanci Kaito Stalowa Wola. Podczas rozgrywanych w Bielsku-Białej otwartych mistrzostw Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu wywalczyli aż 16 medali, w tym 5 „złotych”

Polish Open rozgrywany był w kategoriach wiekowych: U-12, U-14, U-16, U-18, U-21, Senior oraz Masters w konkurencjach Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu No Gi, Fighting.

W formule Gi (zawodnicy ubrani są w kimona) reprezentanci Kaito wywalczyli 10 medali, w tym dwa złote. W kategorii wiekowej U-14 w wadze powyżej 66 kg mistrzostwo wywalczył Paweł Łokaj, a w w kategorii wiekowej U-16 w wadze do 55 kg, Michał Sołowiej. Siedmioro zawodników wróciło ze „srebrem”: Dawid Burzyński (U-12, waga do 42 kg), Karol Dąbal (U-14, waga do 50 kg), Oliwia Tutka (U-16, waga powyżej 63 kg), Adrian Kaczmarek (U-14, waga do 42 kg), Szymon Sołowiej (U-14, waga do 38 kg), Nicole Ochal (U-14, waga do 57 kg) i Hubert Grąz (U-21, waga do 69 kg). Brązowym medalistą został Igor Iwasieczko w kategorii U-14, w wadze do 42 kg.

W formule No-Gi (zawodnicy ubrani są w rashguard oraz spodenki), podopieczni trenera Pawła Kunysza sześciokrotnie stawali na podium. W najmłodszej kategorii wiekowej, do lat 12, mistrzostwo w kategorii wagowej do 28 kg, zdobył Maks Max Kozłowski. Wśród 14-latków złoty medal wywalczyła Nicole Ochal (waga do 57 kg), a wśród 16-latków Michał Sołowiej (waga do 55 kg).

Wicemistrzem Polski został Hubert Grąz (U-21, waga do 69 kg), a miejsca trzecie zajęli: Igor Iwasieczko (U-14, waga do 42 kg) i Szymon Sołowiej (U-14, waga do 38 kg).

