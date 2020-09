Wojciech Drzymała obronił mistrzostwo Polski

W Gdańsku odbywały się Mistrzostwa Polski w lataniu na zboczu modelami szybowców zdalnie sterowanych (klasa F3F). Najlepszym zawodnikiem został Wojciech Drzymała z RcPany Zaleszany, a miejsce piąte zajął inny nasz modelarz Kamil Koszyczek.

Zawody polegały na przelocie 10 baz na łącznym dystansie 1 km w jak najkrótszym czasie. Po ogłoszeniu czasu startowego, zawodnik ma 30 sek. na podjęcie dezercji i wystartowaniu, a następnie kolejne 30 sek. na zbudowanie wysokości, którą później zamienia na prędkość. Przez trzy dni loty odbywały się na koronie zbiornika elektrowni szczytowo pompowej w Gniewinie.

– W klasie F3F ważny jest wiatr, najlepiej silny i prostopadły do zbocza, wówczas powoduje noszenie i umożliwia loty – tłumaczy Wojciech Drzymała. – Im wiatr silniejszy, tym model może być cięższy przez dodanie balastu, a to powoduje większą prędkość postępową i lepszy czas przelotu.

A co do samej walki, to była ona w tym roku niezwykle zacięta. Zawodnicy zamieniali się miejscami, jak w kalejdoskopie. Już w pierwszej kolejce Wojciech Drzymała, który bronił tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem, zamiast 1000 pkt za bardzo dobry lot, dostał… 0, bo popełnił „juniorski” błąd przy lądowaniu. No, a jak się ma zero na starcie, to później trzeba się mocno pilnować. Od trzeciej rundy, pierwsze miejsce okupował Andrzej Kłusek z Wrocław (nestor klasy F3F). Przez długi czas miał bezpieczną przewagę (150-250 pkt) nad kolejnymi zawodnikami.

Jak się okazało, trzeci dzień i cztery kolejki lotów, mocno namieszały w kolejności. Pojawiające się zmiany wiatru i towarzyszące im kominy termiczne, powodowały że można było wiele zyskać i wiele stracić. Przed ostatnią kolejką Andrzej Kłusek miał już tylko 50 pkt przewagi nad Wojciechem Drzymałą,

Ostatnia kolejka należał do naszych modelarzy, do Drzymały i Kieliszka. Polecieli pięknie i płynnie, uzyskując czas 48 sekund! Takiego wyniku nie był w stanie tego dnia osiągnąć będący na czele stawki Andrzej Kłusek, poleciał w czasie 65 sekund i spadł z fotela lidera, a w skoczył na niego Wojciech Drzymała i tym samym obronił tytuł mistrza Polski.

