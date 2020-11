Wirtualna nauka spawania – sprawdź się na treningu przyszłości już dziś!

Wirtualna rzeczywistość zawładnęła światem. Dziś możemy uczyć się wirtualnie jeździć samochodem, latać samolotem, budować dom, a także spawać. Co ważne, wirtualna nauka daje początki do wejścia w realne życie we wszystkich branżach. Okazuje się, że symulatory i wirtualna rzeczywistość coraz bardziej przenika do edukacji i kształcenia zawodowego. Już nie tylko piloci, ale także spawacze mają możliwość rozpoczęcia nauki i doskonalenia zawodu na symulatorze.

Wiele grup zawodowych przygotowuje się do rzeczywistej pracy, uczestnicząc w wirtualnych treningach. Spowodowane to jest odpowiedzialnością i zagrożeniem. Im większe, droższe i niebezpieczniejsze są stosowane urządzenia, tym więcej sensu ma trening w wirtualnym środowisku.

Nauka spawania – bezpieczna i bez kosztowa

Wykorzystania symulatora spawania do nauki zawodu to same korzyści. Z pewnością zyskują na tym osoby uczące się, które mają kontakt ze spawaniem po raz pierwszy. Nauka na symulatorze jest przede wszystkim bezpieczna i nieobciążona ryzykiem urazów typowych dla początkujących spawaczy, nieumiejących jeszcze prawidłowo pracować z gorącym łukiem spawalniczym. Bez poparzeń i naświetleń, krok po kroku, szkolący się są wprowadzani w techniki spawania typowych elementów. Wiadomo, że nauka wymaga poświęceń. W tym wypadku można oszczędzić drogie materiały eksploatacyjne, jak metal, drut i gaz osłonowy. Przyczyniamy się tym samym do ochrony naszego środowiska.

Nauka spawania – a praca zdalna

Nowe, innowacyjne technologie w kształceniu dają firmom szansę obudzenia wśród młodzieży zainteresowania zawodem spawacza i ustawienia się na pozycji nowoczesnego pracodawcy. Nauka na symulatorze sprawia, iż co raz więcej młodych osób widzi siebie w zdobywaniu tego typu umiejętności. Całkowicie bezpieczne „początki” niwelują ryzyko zniechęcenia i rezygnacji, a zaszczepiają ciekawość i chęć dalszej nauki. Dodatkowo treningi, zadania, rankingi – uruchamia to potrzebę doskonalenia i głód pozytywnej rywalizacji.

Oszczędności na samej nauce

Dzięki wirtualnemu wsparciu, osoby prowadzące szkolenia, nie muszą już tak intensywnie opiekować się swoimi uczniami i w razie wystąpienia trudności mogą pomagać w sposób znacznie bardziej ukierunkowany. Osoba nadzorująca nie musi się przemieszczać, co także wpływa na ograniczenie kosztów nauki. Dodatkową oszczędnością, jest to, że pracodawcy, zdalnie, mogą dokonać okresowej oceny umiejętności swoich pracowników, a jak wiadomo, nic tak nie wpływa na poprawę i utrzymanie jakości produktów jak systematyczne sprawdzanie techniki i kunsztu spawaczy.

Bądź spawaczem z Zawodowym Podlasiem!

Stało się. Technologie przyszłości już są dostępne w Zawodowym Podlasiu. Wystarczy zapisać się na kurs spawacza lub skorzystać z możliwości ewaluacji pracowników.