Wędki gruntowe, kołowrotki i nie tylko, czyli o wyposażeniu wędkarza gruntowego

Oferta sprzętu wędkarskiego jest dziś o wiele szersza niż jeszcze kilkanaście, a co dopiero kilkadziesiąt lat temu. Dawniej nie można było nawet zakupić wędzisk dedykowanych do metody gruntowej; po prostu sięgano po jak najgrubsze i jak najsolidniejsze kije. Miało to swoje przykre konsekwencje – tego rodzaju wędki były jednocześnie najcięższe, więc szybko męczyły ręce nawet wprawionych wędkarzy. Technologiczny rozwój wywołał sprzętową rewolucję, a na rynku pojawił się wyspecjalizowany sprzęt dostosowany do specyfiki metody gruntowej. Dowiedz się, o jakie wyposażenie należy zadbać, żeby wykorzystać tę technikę do połowu średnich i dużych ryb – karpi, linów, szczupaków, węgorzy, a nawet sumów.

Kiedy sprawdza się metoda gruntowa?

Zanim zabierzesz się za kompletowanie sprzętu, zastanów się, czy to na pewno metoda dla Ciebie. Zestaw gruntowy oraz technika precyzyjnego zanęcania (wrzucania zanęty razem z przynętą) zdaje egzamin przy rzutach na każdą odległość; sprawdza się również w wodach płynących. Kupując wędkę i resztę wyposażenia, przemyśl najpierw, na jaką odległość zamierzasz łowić. Żeby ułatwić sobie zarzucanie zestawu w powtarzalne miejsce, warto zawczasu wyznaczyć sobie pomocny punkt orientacyjny i wykonywać rzuty zza pleców. W metodzie gruntowej sygnalizacja brań odbywa się albo poprzez ruch zawieszonego na żyłce sygnalizatora, albo wyłącznie poprzez ruch szczytówki wędzisk typu feeder bądź picker.

Typowy zestaw gruntowy składa się wędziska, kołowrotka, żyłki głównej, obciążenia, koszyczka zanętowego i przyponu z haczykiem. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, kompletując swoje wyposażenie!

Solidne wędki gruntowe – feedery i pickery

Kluczowym elementem ekwipunku do metody gruntowej jest wytrzymałe, solidne wędzisko, które da sobie radę z holem poławianych ryb, zwłaszcza ryb spokojnego żeru: karpi, amurów, leszczy, płoci, karasi czy brzan. Dwa najpopularniejsze rodzaje gruntówek to feedery oraz pickery z drgającymi szczytówkami sygnalizującymi branie.

Feedery są zwykle sprzedawane w komplecie z wymiennymi szczytówkami i osiągają najczęściej długość w przedziale od 330 do nawet 450 cm (najbardziej uniwersalnym wyborem będzie model 3,6 lub 3,9 m). Doskonale sprawdzają się w rzekach lub gdy zależy nam na dalekich rzutach na głębszych jeziorach i zbiornikach zaporowych. Ciężar wyrzutu jest stosunkowo duży – może wynosić 50g, a standardowo ok. 120-150 g. Wyższe parametry, przekraczające 180g, nazywa się już heavy feederami – są one niezastąpione w bardzo silnym nurcie i przy polowaniu na duże ryby (karpie czy sumy); możliwość zastosowania cięższej przynęty automatycznie poszerza zasięg rzutu. Tak czy inaczej, feedery umożliwiają połowy przy zastosowaniu większych ciężarków; pozwalają też dołączyć koszyczek zanętowy.

Pickery (winklepickery) służą przede wszystkim do łowienia precyzyjnego, z bliskiej odległości w wodach stojących (jeziorach i stawach), ewentualnie w rzekach o słabym nurcie czy na płytkich, zarośniętych łowiskach. Są znacznie krótsze od feederów (zwykle 240-300 cm), a ich ciężar wyrzutu raczej nie przekracza 50 g (dlatego stosuje się je z samymi ciężarkami). Pickery są za to bardziej czułe, przez co stanowią cenną broń w walce z mniejszymi rybami. Akcja paraboliczna i delikatniejsza praca sprawiają, że hol takich okazów przebiega bezproblemowo.

Oba typy wędzisk posiadają w zestawie trzy (lub chociaż dwie) wymienne szczytówki. Różnią się one od siebie stopniem czułości oraz średnicą, co daje duże pole do manewru – można je zmieniać w zależności od potrzeb, warunków czy obciążenia, jakie zamierzamy zastosować (im cięższy ciężarek, tym sztywniejsza i grubsza powinna być szczytówka).

Wytrzymałe kołowrotki gruntowe

Żeby osiągnąć jak najlepsze efekty, należy wyposażyć się w porządny, precyzyjny kołowrotek. „Sercem” każdego kołowrotka jest hamulec – musi być niezawodny, aby ryba się nie zerwała, a żyłka rozwijała się możliwie płynnie. Szpula (stała lub ruchoma) powinna pomieścić minimum 200 metrów linki (żyłki lub wytrzymalszej plecionki o możliwie gładkim splocie). Wybierając swój model kołowrotka, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy interesuje Cię wersja z przednim czy z tylnym hamulcem. Ten przedni zatrzymuje żyłkę bezpośrednio; z kolei ten drugi potrzebuje do tego zadania przekładni. Przedni hamulec, częściej wybierany przez wędkarzy, jest chwalony za łatwość obsługi, precyzyjność oraz niewielką wagę. Zwolennicy tylnego hamulca twierdzą, że zapewnia on wyższy komfort przy holowaniu dużych drapieżników (łatwo go regulować, zwłaszcza w trakcie rzeczonego holu).

Koszyczki zanętowe i haczyki

Asortyment Sklepwedkarski.pl obejmuje wszystkie elementy zestawu gruntowego, także mniejsze akcesoria. Do charakterystycznych produktów należy koszyczek zanętowy, który wrzucamy do wody razem z zestawem – zwróć uwagę na to, aby posiadał on szeroki układ żeber (ułatwi to rybie pobranie zanęty, a jednocześnie zmniejszy prawdopodobieństwo splątania z haczykiem). Taki koszyczek powinien posiadać wagę dostosowaną do specyfiki łowiska i do ciężaru wyrzutowego wędziska – przy konieczności oddawania dalszych rzutów lepiej sięgać po cięższe koszyczki (nawet do 90g), podczas gdy w mniejszych zbiornikach i przy bliższych rzutach doskonale spisze się przedział 15-30g. Na koniec – ostre, wytrzymałe haczyki o odpowiednim rozmiarze, czyli od 2 do 6 (wbrew intuicji: im niższy numer, tym większy haczyk). Po dobraniu zanęty, linki i obciążenia możesz wreszcie wyruszyć na wędkarską wyprawę. Połamania kija – zresztą, z takim wyposażeniem musi się udać!