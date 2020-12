Warunki pogodowe mogą uniemożliwić udostępnienie dla ruchu głównej trasy obwodnicy Stalowej Woli i Niska przed końcem 2020 roku

Udostępnienie dla ruchu głównej trasy obwodnicy Stalowej Woli i Niska może się opóźnić. Jeszcze w listopadzie wiele wskazywało na to, że przed końcem 2020 roku pomkniemy nową obwodnicą. Niestety niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą pokrzyżować te plany.

– Na pozór wydaje się, że pogoda sprzyja wykańczaniu inwestycji drogowych natomiast utrzymująca się temperatura, nie pozwala na prowadzenie pewnych prac, które są niezbędne do tego, aby dopuścić drogę do użytkowania – mówił 8 grudnia wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Dodał, że jeżeli pogoda się nie poprawi i przez co najmniej kilka dni nie będzie temperatury oscylującej w granicach 10 stopni udostępnienie głównej trasy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w grudniu będzie bardzo trudne.

– Mieszkańcy Stalowej Woli i Niska czekali na obwodnicę 40 lat, myślę, że poczekają również kilkanaście, a może kilka tygodni tego nowego 2021 roku. Chcemy zadbać o to aby ta i każda inna inwestycja zostały wykonane w należyty sposób, z zachowaniem wszelkiej staranności jeżeli chodzi o jakość inwestycji – mówił Rafał Weber.

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.