Warto poruszać trudne tematy

16 listopada przez profil facebookowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, można było śledzić spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych, autorką książek dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Autorka opowiedziała o tym jakie tematy porusza w swoich powieściach, i dlaczego są one tak ważne dla każdego z nas.

Katarzyna Ryrych ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest pisarką, poetką, malarką, nauczycielką angielskiego żołnierzy wyjeżdżających na misje np. do Afganistanu. Autorka jest trzykrotną laureatką Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, otrzymała również Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. Książka „O Stephenie Hawkingu…” została wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej i międzynarodową listę IBBY (Międzynarodowa Izba ds. Książki Dla Młodych).

– Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się takich wyróżnień. Ja po prostu traktuje swoje pisanie jako zawód, taki sam jak kiedyś gdy pracowałam jako nauczyciel języka angielskiego, taki sam zawód jak lekarz, piekarz, szewc. Po prostu trzeba starać się robić to co się robi, jak najlepiej – mówi Katarzyna Ryrych.

W swojej twórczości pisarka wiele miejsca poświęca dzieciom i młodzieży, ich rozterkom, problemom w okresie dorastania. Przedstawia między innymi jak młodzi ludzie potrafią walczyć o swoją godność, o tożsamość, jak szukać swojego miejsca na tej ziemi.

– Bardzo łatwo jest napisać książkę o młodych ludziach, których jedynym problemem jest pryszcz na nosie przed dyskoteką albo niemożność kupienia ciucha w sieciówce w swoim rozmiarze, czy problemy natury sercowej. Są to rzeczy tak oczywiste, tak ograne, że pisanie o nich, byłoby powielaniem pewnych schematów. Natomiast jeśli chodzi o książki gdzie występuje młodzież, która ma jakiś próg, jakąś barierę, przeciwności, z którymi musi się zmierzyć, to myślę, że jest to taki temat, który powinien być poruszany. Wiem, że niedługo będzie taka reakcja, że jak Ryrych wyda nową książkę, to zobaczymy jaki problem będzie miał główny bohater, czy większy czy mniejszy. Wszyscy będą tak nastawieni, że to będzie książka właśnie o kimś komu nie jest lekko – mówi autorka.

W tej chwili Katarzyna Ryrych przygotowuje kolejne trzy nowe książki, w których poruszy takie tematy jak: rywalizacja w szkole, rywalizacja między rodzeństwem, próba zdobycia miłości rodziców za wszelką cenę, czy próba odnalezienia się w rodzinie zastępczej.

– Wydaje mi się, że są to takie rzeczy, o których warto pisać, dlatego, że niby wszyscy wiemy, że coś takiego jest, ale wiemy o tym naprawdę bardzo mało – dodaje.

Spotkanie online zostało zorganizowane w ramach zadania „Biblioteczne teatralia z wartościami w tle”, w programie „Partnerstwo dla książki 2020”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, pod honorowym patronatem Lucjusza Nadbereżnego Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

Kto przegapił relację na żywo, może zobaczyć jej zapis na kanale YouTube czy stronie www MBP.