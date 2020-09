Walczą o każdy metr chodnika

[ZDJĘCIA] Mieszkańcy Jaty, Sójkowej i Zalesia w gminie Jeżowe od dwóch dekad starają się o budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki. W ich działania zaangażował się samorząd gminy, który w porozumieniu z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich, opracował dokumentację zakładającą budowę przeszło 700 metrów ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych. Kiedy już okazało się, że budowa ruszy, mieszkańcy dowiedzieli się, że zamiast całej zaprojektowanej ścieżki, powstanie zaledwie jej 400 metrów. I znów ruszyli do walki o dodatkowe metry.

O problemie mieszkańców Jaty, Zalesia i Sójkowej pisaliśmy już na łamach „Sztafety”. Od przeszło 20 lat zabiegają oni o budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 861, który umożliwi dzieciom bezpieczną drogę do szkoły, zaś starszym do kościoła. Problem z brakiem chodnika nasilił się kiedy ruszyła budowa drogi ekspresowej S19 i drogą wojewódzką zaczęły jeździć ciężkie samochody z budulcem na „ekspresówkę”. Wąska droga, brak pobocza i pędzące tiry spędzają mieszkańcom sen z powiek. I kiedy wydawało się już, że och problem zniknie, bo ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych przez wieś powstanie, okazało się, że zbudowany zostanie tylko 420-metrowy odcinek, który nie rozwiązuje sołeckiego problemu.

– Praktycznie od 20 lat radni Jaty, Sójkowej i Zalesia walczą o budowę chodnika, który zapewni mieszkańcom bezpieczną drogę do kościoła i szkoły. W szkole mamy w tej chwili 220 uczniów. Z Jaty i Sójkowej dzieci chodzą do szkoły pieszo, wzdłuż drogi wojewódzkiej, z Zalesia dzieci są dowożone. Od 20 lat nie możemy się doprosić budowy chodnika, bo władze wojewódzkie wciąż twierdzą, że nie mają pieniędzy – mówi Grażyna Szostecka, radna z Jaty. – Rozumiem, że ten rok jest ciężki, bo województwo dotknęły powodzie, ale przecież robi się obwodnice, robi się drogi lokalne, gminne, powiatowe, a tam, gdzie naprawdę potrzeba, gdzie jest taka sytuacja jak tutaj tych pieniążków nie ma. Mówi się nam byśmy poczekali jeszcze trzy lata aż skończy się budowa drogi ekspresowej S19, no ale jak my mamy żyć przez ten czas. To cud, że jeszcze nie doszło na tej drodze do żadnej tragedii, choć czasem było od niej o krok. A jak się już wydarzy, to kto za to dopowie.

Nadzieja na budowę chodnika pojawiła się rok temu, kiedy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na budowę 700 metrów ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych. – W zeszłym roku ogłoszono przetarg, ale okazało się, że zabezpieczono za mało środków na budowę ścieżki. Inne przetargi jakoś poprzechodziły, a nasz nie przeszedł. Zrezygnowaliśmy z budowy na chwilę, z powodów czysto ludzkich. Zrezygnowaliśmy wówczas z budowy 700 metrów ścieżki, licząc, że w tym roku znajdą się brakujące pieniądze i może nawet więcej ścieżki da się zbudować, że uda się zbudować zatokę autobusową przy szkole, bo w tej chwili to autobus zatrzymuje się na środku drogi.

Niestety, kiedy w tym roku ogłoszono kolejny przetarg okazało się, że Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznaczył na zadanie taką samą kwotę jak przed rokiem. Ku zdziwieniu mieszkańców okazało się też, że zmniejszono zakres inwestycji. Zamiast 700 metrów ścieżki PZDW zaplanował budowę zaledwie 420 metrów.

