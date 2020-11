W szpitalu w Nisku powstał oddział dla chorych na Covid-19

W niżańskim Szpitalu powstał oddział, który przyjmie 35 pacjentów z Covid-19.

Decyzją z dnia 3 listopada 2020 roku, Wojewoda Podkarpacki zobowiązała Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku, w okresie od 3 listopada do odwołania stanu epidemii na terenie kraju, do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, poprzez zapewnienie 35 łóżek dla pacjentów, w tym: z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 – 2 łóżek, z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 – 28 łózek i 5 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenie tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Utworzenie dodatkowych miejsc dla pacjentów z Covid-19 w Nisku spowoduje, że wszystkie oddziały niżańskiego Szpitala będą miały możliwość powrotu do szerszego zakresu udzielanych świadczeń. Do chwili obecnej w miejscach izolacyjnych tych oddziałów przebywali chorzy na Covid-19, co miało wpływ na utrudnienia w przyjmowaniu pacjentów z innymi chorobami wymagającymi leczenia na tych oddziałach, szczególnie ograniczenia przyjęć planowych.

Pomimo istniejącej pandemii i wykazującej dużą tendencję wzrostową liczbę zachorowań, musimy pamiętać, że Szpital im. PCK w Nisku musi zapewnić pomoc również pacjentom z innymi schorzeniami.

W czasie trwania pandemii wszyscy pacjenci, którzy są przyjmowani do Szpitala w Nisku mają przeprowadzane badania przesiewowe, w postaci wymazów na obecność SARS-CoV-2. Do chwili otrzymania wyniku muszą być poddani izolacji. Utworzenie dodatkowych miejsc dla chorych na Covid-19 w jednym wydzielonym miejscu, zapewni większe bezpieczeństwo dla zarówno pacjentów, jak i opiekującego się nimi personelu.

Pacjenci z Covid-19 mają zapewnione warunki izolacji w salach dwuosobowych, z osobnym węzłem sanitarnym. Opiekę medyczną sprawuje oddana pacjentom kadra. Wszystko po to, by pacjenci mogli ten trudny czas choroby przejść w odpowiednich warunkach.

– Decyzja Wojewody Podkarpackiego jest bardzo ważna dla pacjentów zarażonych koronawirusem oraz dla ich rodzin, bowiem osoby chore z powiatu niżańskiego, będą mogły być teraz leczone w naszym Szpitalu. Pomimo nałożonych wielu ograniczeń, osób zarażonych koronawirusem ciągle przybywa. Są chorzy, którzy przechodzą zachorowanie na Covid-19 lżej i pozostają w swoich domach, ale ciągle wzrasta liczba osób, które wymagają leczenia w warunkach szpitalnych. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, aby osoby ciężko chore pozostawić bez opieki medycznej, dlatego tak ważne jest uruchomienie oddziału dla osób z Covid-19 w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku. Rozwijająca się sytuacja epidemiczna i zachorowania dotykają również kadrę medyczną, dlatego aby wspomóc pracę przeciążonego, często z uszczuploną przez Covid

-19 obsadą personelu, z pomocą przychodzą również, od dnia 7 listopada, decyzją Wojewody Podkarpackiego, żołnierze WOT. Pomoc oferują także inne osoby, zgłaszające się w ramach wolontariatu – mówi starosta niżański Robert Bednarz.