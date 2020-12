W Rudniku są przygotowani na atak zimy

Już od połowy października Rudnik nad Sanem jest przygotowany do nadejścia zimy i podejmowania działań łagodzących jej skutki. Pierwszy zimowy śnieg zawsze może zaskoczyć, szczególnie na drogach, kiedy to należy dostosować jazdę do panujących warunków. Jednak tym razem, zima nie zaskoczyła drogowców z gminy. W niedzielny poranek chodniki na terenie miasta były już posypane piaskiem, a wszystkie ulice były przejezdne. Śniegu zresztą nie spadło zbyt wiele i według synoptyków przez najbliższe tygodnie prawdziwa śnieżna zima nam nie grozi.

– To nie był nagły atak zimy, bo opady śniegu były na ten weekend prognozowane. Drogowcy nie byli, więc specjalnie zaskoczeni. Nasi pracownicy monitorują prognozę pogody oraz kontrolują stan ulic i chodników tak, aby w przypadku opadów śniegu móc sprawnie prowadzić akcje odśnieżania. Za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta w Rudnik nad Sanem odpowiadać będą trzy firmy, które dysponują odpowiednim sprzętem – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.