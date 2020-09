W niedzielę w Rudniku pokażą plenerową inscenizację

20 września na ulicach Rudnika nad Sanem wystawione zostanie plenerowe widowisko, które początkowo miało zostać zaprezentowane w Niedzielę Palmową. Wiosną widowisko nie odbyło się z powodu ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa. Teraz aktorzy – amatorzy zdecydowali się jednak pokazać mieszkańcom regionu swoją pracę i w niedzielne popołudnie zaprezentują kilka scen o tematyce religijnej.

– W Niedzielę Palmową nie było możliwości wystawienia inscenizacji „Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”. Chcąc kontynuować naszą tradycję 20 września zostanie wystawiona inscenizacja pt.: „Jezus jest wśród nas”. Rozpoczniemy o godzinie 13 mszą św. w intencji ks. Franciszka Nicałka, bowiem w tym roku przypada setna rocznica jego urodzin – informuje Marian Pędlowski, pomysłodawca inscenizacji i jej reżyser. – Bezpośrednio po mszy świętej zbierzemy się przed kościołem, by przejść na miejsce pierwszej scenki, na skrzyżowanie ulic: Rzeszowskiej i 3-go Maja. Na trasie inscenizacji, prowadzącej ulicami: Rzeszowską, 3 – go Maja, Grunwaldzką, Rynkiem, Sandomierską, Sienkiewicza, Daszyńskiego do Rynku, wystawione zostanie sześć scenek. Zapraszamy na mszę świętą i na inscenizację.