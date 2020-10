[ZDJĘCIA] Do 28 października w Jeżowem można oglądać kopię Całunu Turyńskiego. Wierną kopię, o identycznych wymiarach jak przechowywany w Turynie oryginał, można obecnie oglądać w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP, zaś od 19 października w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem.

– Kopię Całunu Turyńskiego można zobaczyć do 9 do 18 października w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Jeżowem, a od 19 do 28 października w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem – wyjaśnia Zbigniew Bednarz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. – Oryginał Całunu Turyńskiego znajduje się w Turynie. Jest to płótno, którym był owinięty Pan Jezus po swojej śmierci, przed złożeniem do grobu i te płótna jak wskazuje Ewangelia zostały znalezione przez Marię Magdalenę, która to była jako pierwsza u grobu. Po tych wszystkich wydarzeniach, po Zmartwychwstaniu, płótna były przechowywane przez Apostołów, którzy chcieli mieć pewną relikwię po osobie Jezusa Chrystusa. Obecnie znajdują się one w Bazylice Turyńskiej i można się przy nich modlić. Ostatnie badania wskazują, że te płótna są oryginalne.

Na Całunie znajduje się odbita postać osoby Pana Jezusa ze wskazaniem na poszczególne rany, jakie miał zadane w trakcie Wielkiego Piątku. Mocno wyeksponowane są rany na głowie, twarzy i plecach. Całun ma 4 m 37 cm długości i 1,11 szerokości, liczy 2000 lat i jest dość mocno zniszczony. Oryginału Całunu Turyńskiego przewozić nie można, ale aby wierni mogli go zobaczyć została stworzona wierna kopia o identycznych wymiarach jakie ma oryginał.