W Gorzycach toyota nie ustąpiła pierwszeństwa seatowi

Trzy ranne osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch osobowych pojazdów – toyoty i seata. Do zdarzenia doszło 1 grudnia, na drodze relacji Sandomierz – Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim. Do godziny 11, na tym odcinku drogi ruch pojazdów odbywał się wahadłowo.

Do zdarzenia doszło po godz. 8, na ul. Sandomierskiej w Gorzycach w powiecie tarnobrzeskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 48-letnia kobieta kierująca osobową toyotą, jadąc drogą relacji Sandomierz – Gorzyce, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z seatem, którym kierowała 39-letnia kobieta. W wyniku zdarzenia, kierujące pojazdami i pasażer seata, trafili do szpitala. Kierujące pojazdami były trzeźwe. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, wykonali oględziny miejsca i pojazdów oraz dokumentację fotograficzną. Do godziny 11, na tym odcinku drogi ruch odbywał się wahadłowo.

Info i fot.: KMP Tarnobrzeg