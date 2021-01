W czołówce Lena i Antoni

W minionym roku w stalowowolskim Urzędzie Stanu Cywilnego odnotowano 619 urodzeń. Na świat przyszło 319 dziewczynek oraz 300 chłopców. Rodzice swoim synom najchętniej nadawali imiona Antoni – 19, Szymon – 17, Jan – 14, Franciszek – 12, córkom zaś Lena – 16, Emilia – 15, Oliwia – 13.

Wśród najrzadziej wybieranych imion dla potomków w 2020 roku znaleźli się m.in. Eugeniusz – 1, Samuel – 1, Gracjan – 1, Hubert – 1, Kinga – 1, Dagmara – 1, Elif – 1, Marrietta – 1, Florentyna – 1. W 2015 roku na świat przyszło 671 dzieci, w 2016 roku 694 dzieci, w 2017 roku powitaliśmy wśród nas 775 maluchów. W 2018 roku na świat przyszło 644 szkrabów, w 2019 – 598 dzieci, zaś w 2020 – 619 dzieci.

W ciągu minionych dwunastu miesięcy ślub wzięło 239 par z czego 125 związków to były śluby wyznaniowe, zaś 114 par złożyło oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC, w tym 5 poza lokalem USC. Związków małżeńskich obywateli polskich z obywatelami innych państw zawarto 7, w tym: 2 z obywatelami Ukrainy, oraz po jednym z obywatelem Republiki Włoskiej, Republiki Francuskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Białorusi oraz Królestwa Maroko. Dla porównania w 2019 roku związek małżeński zawarło 309 par, w 2018 – 338 par, w 2017 roku ślub wzięło – 322 pary, w 2016 – 313 par, zaś w 2015 na złożenie przysięgi małżeńskiej zdecydowało się 343 pary.

W ubiegłym roku do wieczności odeszło 853 osoby. W latach ubiegłych statystyki przedstawiały się następująco: 2019 – 708 osób, 2018 – 681 – osób, 2017 – 720 osób, 2016 – 685 osób, zaś w 2015 – 695 osób.

Liczba mieszkańców na dzień 1 stycznia 2021 roku to 57699 osób. 1 stycznia 2020 roku było to 59100 osób. Liczba mieszkańców Stalowej Woli na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiła 59818 osób, zaś rok wcześniej było to 60607 mieszkańców.