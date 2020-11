W Centralnej Lidze Juniorów zagrają trampkarze Unii Tarnów

Niestety, nie dla trampkarzy starszych Stali Stalowa Centralna Liga Juniorów. Nasza drużyna odpadła w dwumeczu, mimo że żadnego z nich nie przegrała…

Rywalem Stali w barażach o CLJ była Unia Tarnów, zwycięzca małopolskiej ligi. Pierwszy mecz rozegrano na stadionie „jaskółek”. Gospodarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale Stal na każde ich trafienie, odpowiadała swoim (Kamil Bąk, Cyprian Pchełka).

Rewanż został rozegrany na głównym boisku PCPN. W 15. minucie podopieczni trenera Michała Czubata, objęli prowadzenie po fantastycznym uderzeniu Bartosza Pioterczaka zza pola karnego. Chwilę później Unię przed utratą drugiej bramki uratowała poprzeczka, ale w 18. minucie Pioterczak wykorzystał sytuację „sam na sam” z bramkarzem, po kapitalnym zaraniu Cypriana Pchełki i wygrywaliśmy różnicą dwóch goli.

W drugiej połowie unici przeszli do ataku i w 54. minucie zdobyli kontaktową bramkę. Rzut karny wykorzystał Szymon Zbierzkowski. Chwilę później ten sam piłkarz po raz drugi znalazł drogę do naszej bramki. W ostatnich minutach podstawowego czasu gry, Stal zepchnęła rywala na jego połowę. Robiła, co mogła, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę bez potrzeby rozgrywania dogrywki, ale celu nie osiągnęła. Zrobiła to 86. minucie. Indywidualny pojedynek z bramkarzem z Tarnowa, wygrał Kamil Bąk. Pod koniec pierwszej części dodatkowego czasu gry, Unia ponownie w tym dniu doprowadziła do remisu. W tym momencie stało się jasne, że Stal, aby awansować musi zdobyć zwycięską bramkę.

W drugiej części Unia zmasowała obronę i mimo usilnych starań stalowców, nie pozwoliła sobie strzelić gola i po gwizdku kończącym mecz, to ona mogła radować się z awansu.

UNIA – STAL 2:2 (1:1)

Hajdo, Zbierzkowski – Bąk, Pchełka

STAL: Zygmunt – Moskot, Bystrek, Gospodarczyk, Majewski, Jarosz, Bąk, Dziopak, Szcześniak (Osuch), Pchełka, Pioterczak.

STAL – UNIA 3:3 (2:2, 2:0)

Pioterczak 2, Bąk – Zbierzkowski 2, Fabian Jasiak (94).

STAL: Zygmunt – Bystrek (76 Kogut), Majewski, Gospodarczyk (89 Sabała), Szcześniak, Jarosz, Pioterczak, Pchełka (61 Marchut), Czubat (41 Osuch, 55 Dziopak), Maślach, Bąk.

Rezerwowi: Krupa, Marchut, Sabała, Osuch, Kogut, Cholewa, Dziopak.