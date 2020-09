Voster najlepszy w klasyfikacji drużynowej, a Piotr Brożyna na podium klasyfikacji indywidualnej

Podjazdem na Przehybę skończył się 58. Małopolski Wyścig Górski, w którym znakomicie spisali się kolarze Voster ATS Team, którzy triumfowali w klasyfikacji drużynowej, a indywidualnie w „generalce” Piotr Brożyna był trzeci.

Wyścig rozpoczął się krótkim, niespełna 1,5 km prologiem w Krakowie, który wygrał Brożyna, w pierwszej dziesiątce było jeszcze trzech innych zawodników Vostera: 5. Sylwester Janiszewski, 6. Patryk Stosz, 9. Adam Stachowiak.

Pierwszy etap z Wieliczki do Myślenic (116 km) należał do Stanisława Aniołkowskiego z CCC Development Team, na drugiej pozycji finiszował Piotr Brożyna, a na trzeciej Adam Stachowiak. Był to bardzo trudny etap, peleton podzielił się na wiele grup.

Zwycięzcą drugiego etapu z Niepołomic do Nowego Targu (142 km) został Norweg Jonas Abrahame z grupy Uno-X Pro Cycling Team, a z naszych kolarzy najwyżej, na 10. miejscu został sklasyfikowany Sylwester Janiszewski. Również trzeci etap był… norweski. Wygrał Torstein Traeen (Uno-X Pro Cycling), a na czwartej pozycji, ze stratą 554 sekund przyjechał Piotr Brożyna. Szósty był Adam Stachowiak (1:18 straty), a czternasty Paweł Cieślik (1:57 straty).

W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajął młodzieżowy mistrz Czech, Vojtech Repa (Topfortex Lapierre), drugie Torstein Traeen, a trzecie Piotr Brożyna, który do zwycięzcy stracił 54 sekundy. Na miejscu piątym ukończył wyścig Adam Stachowiak (1:12 straty).

W klasyfikacji drużynowej Voster ATS wyprzedził czeski Topforex-Lapierre i CCC Development Team.