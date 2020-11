Voster ATS kompletuje skład na rok 2021

Krystalizuje się skład stalowowolskiej zawodowej grupy kolarskiej Voster ATS na nowy, który rozpocząć ma się wyjątkowo szybko, bo już w lutym 2021 roku.

Pierwszym kolarzem, który dołączył do Vostera ATS jest Szymon Rekita (28 lat). Przez ostatnie osiem reprezentował barwy, najpierw amerykańskiej grupy Trek Factory Racing (2013-16), a później Leoparda Pro Cycling (2017-20) mającego siedzibę w Luksemburgu. W właśnie z tą ekipą sięgnął po swój największy dotychczasowy sukces w karierze – zwycięstwo w Tour of Antalya w roku 2019. Rekita to także zwycięzca wygrywał etapów Tour of Rhodes czy Tour du Jura. Dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski młodzieżowców i raz juniorów w indywidualnej jeździe na czas, a w roku ubiegłym zajął czwarte miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w jeździe na czas.

Drugim nowym kolarzem Vostera został Szymon Krawczyk (22 lata), który wraca na stare śmieci, bowiem reprezentował już naszą grupę w latach 2017-2019. W tym czasie zdobył brązowy medal torowych mistrzostw Europy. W ubiegłym sezonie był zawodnikiem CCC Development. Odniósł kilka znaczących sukcesów: zdobył dwa złote medale szosowych mistrzostw Polski w kategorii U-23, wygrał etap Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Turul Romaniei.

Wiadomo, że ze starej ekipy, która tak dzielnie walczyła i tak dobrze spisywał się w tym roku, zostają w Vosterze na rok 2021, najszybsi zawodnicy: Paweł Franczak (29 lat) i Sylwester Janiszewski (32 lata).

W zakończonym nie tak dawno sezonie, popularny „Franek” wywalczył brązowy medal szosowych mistrzostw Polski oraz Górskich Mistrzostw Polski. Był trzeci w Grand Prix Kranj. Sezon zakończył przedwcześnie, zaliczył kraksę podczas Wyścigu Olimpijczyków i Solidarności.

Drugi ze sprinterów, Sylwester Janiszewski także może miniony sezon uznać za udany. Wygrywał etapy Belgrade-Banjaluka i Wyścigu Olimpijczyków i Solidarności, w którym sięgnął także po drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Wygrał jeden z etapów Wyścigu Dookoła Mazowsza. Dla obu kolarzy będzie to trzeci sezon w Vosterze ATS Team. W stalowowolskiej grupie zostają także Mateusz Grabis (26 lat) i Jakub Murias).

Wkrótce dyrektor sportowy Vostera ATS, Mariusz Witecki ma przedstawić kolejnego nowego zawodnika i będzie to jeden z największych hitów transferowych na polskim rynku kolarskim.

Są już i będą wzmocnienia, są też straty. Z Vosterem żegnają się: Adam Stachowiak, Wojciech Sykała i Piotr Brożyna. Ten ostatni odchodzi do Mazowsze Serce Polski Team.