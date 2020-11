Voser ATS zbroi się! Paterski dołączył do Rekity i Krawczyka

Kolejny nowy zawodnik dołączył do zawodowej ekipy kolarskiej Voster ATS. To 34-letni Maciej Paterski – jeden z najlepszych kolarzy w Polsce w ostatnich latach.

Triumfator takich wyścigów jak: Glava Tour of Norway (2014) czy Tour of Croatia (2015), etapowy zwycięzca Volta a Catalunya. Najlepszy kolarz klasyfikacji górskiej Tour de Pologne 2014 i 2015. Srebrny i brązowy medalista mistrzostw Polski do lat 23 w jeździe indywidualnej na czas oraz ze startu wspólnego. Trzeci zawodnik seniorskich mistrzostw Polski w wyścigu ze startu wspólnego. Wystąpił w wyścigach z cyklu Grand Tour: Giro d’Italia, Tour de France i Vuelta a España. Siódmy zawodnik tegorocznych mistrzostw Europy.

Wcześniej umowy z Vosterem na nowy sezon podpisali: Szymon Krawczyk i Szymon Rekita. Z drużyną żegnają się: Adam Stachowiak, Wojciech Sykała i Piotr Brożyna. Ten ostatni przechodzi do Mazowsza Serce Polski Team.

W dalszym ciągu reprezentować nasz klub będą: Mateusz Grabis i Jakub Murias.

Dyrektor sportowy Voster ATS, Mariusz Witecki zapewnia, że to nie koniec ruchów personalnych w Vosterze…

