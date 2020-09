VIII Stalowa Dycha tuż-tuż

W najbliższą sobotę, 19 września odbędzie się zaległa 8 „Stalowa Dycha”, której organizatorem, podobnie jak w latach poprzednich jest Stalowowolski Klub Biegacza.

Bieg na dystansie 10 km rozpocznie się o godz. 15. Start, jak zawsze, na placu Piłsudskiego na ul. 1 Sierpnia, następnie uczestnicy pobiegną ulicami: . Hutniczą, Ofiar Katynia, Kwiatkowskiego, Orzeszkowej, Niezłomnych, Podleśnej, 1 Sierpnia (dwie pętle – trasa płaska)

Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu (niepełnoletni – wymagana pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w biegu oraz podpisanie oświadczenia o zdolności do biegu swego niepełnoletniego dziecka)

Zgłoszenia: strona internetowa: www.timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=838 lub w dniu startu w Biurze Zawodów od godz.12.00 do 14.30 (MDK w Stalowej Woli, o ile nie zostanie wyczerpany limit zawodników tj. 250 osób).

