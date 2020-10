Unia z Pogonią wciąż nie znają smaku porażki

Trzecie zwycięstwo z rzędu odniósł w lidze okręgowej Słowianin i wygrzebał się z dołów ligowej tabeli, lecz pytanie jednak, czy już na stałe – o czym zapewne marzą jego kibice – czy tylko na… chwilę? W najbliższej kolejce grębowianie podejmą Zdziary, a tydzień później czeka ich wyjazdowe spotkanie w Leżajsku i to będą prawdziwe chwile prawdy dla podopiecznych trenera Tomasza Rychela.

W spotkaniu wyjazdowym z Olimpią, Słowianin miał bardzo udany początek, bo już po 20. minutach gry, po golach Mateusza Majki i Alberta Dziury prowadził 2:0, a pod koniec pierwszej połowy trzeci raz wpakował piłkę do siatki Damian Laskowski. W przerwie meczu grający trener Olimpii zdjął z bramki Ziarnę i sam stanął między słupkami, i jemu już Słowianin gola nie strzelił. Pod koniec meczu Olimpia osiągnęła przewagę, zdołała zdobyć dwie bramki i zmniejszyć rozmiary porażki.

Lider z Nowej Sarzyny rozgrywał mecz w Stalach. W 10. minucie objął prowadzenie po uderzeniu Krystiana Błajdy, ale pięć minut przed przerwą wyrównał Jacek Szeser. Po zmianie stron długo utrzymywał się remis, ale w 75. minucie piłkę do swojej bramki skierował Janeczko i zapewnił Unii komplet punktów.

Inna drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu, Pogoń Leżajsk gościła na stadionie w Nowej Dębie i bez większych problemów także zainkasował trzy punkty.

Wygrywały także inne czołowe zespoły. Sokół z Sokolnik pewnie pokonał Czarnych, a Sokół z Kamienia nie dał żadnych szans Azalii Wola Zarczycka. Cztery bramki zdobył Kamil Kobylarz.

W Gorzycach gnębili Bukową jej byli napastnicy: Grzegorz Szymanek i Paweł Kaczmarczyk. Strzelili swoim byłym kolegom po dwa gole, jednego dorzucił Machowski i już po trzech kwadransach gry było po meczu.

W pozostałych meczach 13. kolejki: Olimpia – Słowianin 2:3 (0:3), Łyp, Socha – Majka, Dziura, Laskowski, Zdziary – Brzyska Wola 3:0 (1:0), Sobiło, Podpora, Wrona (samob.), Stal Nowa Dęba – Pogoń 0:4 (0:1), Stefan 2, Bubiłek, Pigan, Stal Gorzyce – Bukowa 5:2 (5:0), Szymanek 2, Kaczmarczyk 2, Machowski – Lebioda, Partyka, Siarka II – Francesco 5:0 (1:0), Bałdyga 3, Wdowiak, Mróz, Czarni – Sokół Sokolniki 0:4 (0:1), Michalski, Beszczyński, Kowalski, Woś, Sokół Kamień – Azalia 5:1 (3:0), Kamil Kobylarz 4, Socha – Sobota, Łowisko – Jeziorak 3:1 (2:0), Socha 2, Bolko – Kurkiewicz, Transdźwig – Unia 1:2 (1:1), Szeser – Błajda, Janeczko (samob.), pauzowała Podlesianka.