Unia i Pogoń wciąż są niepokonane

Remisem zakończyło się spotkanie dwóch niepokonanych drużyn w rozgrywkach stalowowowolskiej okręgówki, czyli Unii Nowa Sarzyna i Pogoni Leżajsk.

Na remisie lidera skorzystał Sokół Sokolniki, który pokonał u siebie Podlesiankę i zmniejszył stratę do Unii do dwóch punktów. Na trzecie miejsce wskoczył drugi „sokołek”, ten z Kamienia, który nie dał żadnych szans Bukowej na jej stadionie. Drużyna trenera Marka Kusiaka wygrała bardzo wysoko, ale łatwo o to – jak podkreśla opiekun Sokoła – nie było.

– W pierwszym kwadransie świetnie w bramce Bukowej spisywał się młody Janek Kolusz, który wybronił im trzy „setki”. Przez cały mecz mieliśmy przewagę, ale zdobywanie bramek nie przychodziło nam wcale łatwo. Wielki szacun należy się Mietkowi Ożogowi. Myślę, że niejedna drużyna w „okręgówce” chciałaby mieć takiego gościa u siebie – powiedział nam trener Marek Kusiak, kolega pana Mieczysława z czasów wspólnej gry w Stali Stalowa Wola. Tydzień wcześniej Marek Kusiak triumfował w meczu z Jeziorakiem, a więc drużyną, którą prowadzi w tym sezonie inny jego przyjaciel ze „Stalówki” – Andrzej Kasiak.

Wyniki 12. kolejki:

Unia – Pogoń 1:1 (0:1), Grześkiewicz – Pigan,

Stal Nowa Dęba – Zdziary 3:1 (2:1), Zaskalski 2, Florys – Gruszczyk,

Francesco Jelna – Transdźwig Stale 2:0 (1:0), Wośko, Bęczek,

Brzyska Wola – Olimpia 3:2 (2:1), Kruk, Socha, Karczmarczyk – Baj (samobójcza), Haliniak,

Słowianin Grębów – Czarni Lipa 5:1 (2:0), Janeczko 2, Laskowski 2, Zygmunt – Chamera,

Azalia Wola Zarczycka – Siarka II 4:3 (2:1), Sobota 2, Florek, Szczepański – Gessner, Podolak, Skrzypek,

Sokół Sokolniki – Podlesianka 3:0 (2:0), Cąpała, Kloc, Adamczyk,

Jeziorak Chwałowice – Stal Gorzyce 1:3 (0:1), Koczwara – Partyka, Winiarski, Kaczmarczyk,

pauzowało Łowisko.