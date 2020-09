Trwa zwycięski marsz unitów

W meczu na szczycie stalowowolskiej „okręgówki” niepokonany dotąd na swoim boisku Sokół Sokolniki przegrał z Unią Nowa Sarzyna. Obydwie bramki dla zwycięzców zdobył Artur Łuczak, ale największym bohaterem meczu został bramkarz Unii, Marcin Żuraw, który w ostatniej minucie spotkania obronił rzut karny. Przypomnijmy, że końcem lipca obydwie drużyny zmierzyły się w finale Pucharu Polski na szczeblu okręgu i także w tamtym meczu górą była Unia, wygrywając 5:0.

W innym meczu ostatniej kolejki, który elektryzował kibiców, było starcie lidera, zespołu Łowisk z Pogonią w Leżajsku. „Piwosze” wykorzystali atut swojego boiska, zainkasowali trzy punkty i razem z Unią, są jedynymi ekipami, które nie zasmakowały jeszcze porażki.

Nie powiększyła, natomiast, swojego konta punktowego Stal Gorzyce, która gościła w Stalach. Wynik meczu został ustalony już do przerwy. W ciągu dziesięciu minut. Gospodarze objęli prowadzenie po uderzeniu Przemysława Stąporskiego, który nie zmarnował sytuacji „sam na sam” z bramkarzem. Chwilę później wyrównał Grzegorz Szymanek. Po prostopadłym podaniu Partyki w pole karne, piłkę przejął Paweł Kaczmarczyk i wyłożył ją na ósmy metr do najlepsza strzelca ligi okręgowej i ten zdobył swoją jedenastą bramkę w tych rozgrywkach. Pięć minut później, Jakub Rzepiela, po centrze z rzutu wolnego spod linii bocznej, pokonał głową bramkarza Stali i jak się później okazało, było to ostatnie trafienie w tym spotkaniu.

W derbach gminy Pysznica, zdecydowanie lepsza była Olimpia. Po 25. minutach gospodarze prowadzili 2:0 (Marcin Łyp, Kamil Błażejowicz), a dwie minuty po przerwie trzecią bramkę zdobył Artur Szado i w tym momencie było w zasadzie po meczu. W 63. minucie czwartego gola dla jedenastki z Pysznicy strzelił Grzegorz Tofil, chwilę później do bramki Olimpii trafił Dawid Uliasz, ale w samej końcówce Koluch, który w 50. minucie zastąpił Maciejewskiego, znów musiał wyjmować piłkę z bramki.

OLIMPIA – BUKOWA 5:1 (2:0)

1-0 Łyp (7), 2-0 Błażejowicz (26), 3-0 Szado (47), 4-0 Tofil (63), 4-1 Uliasz (68), 5-1 K.Haliniak (90)

BUKOWA: Rogala – Szado, Surma, Stelmach, Dybka (39 Szwedo), Błażejowicz, Bąk (60 Urbanik), Rzekieć (74 K.Haliniak), Drelich (82 Jabłoński), Łyp (74 Kaczkowski), Tofil (74 Wermiński).

BUKOWA: Maciejewski (50 Koluch) – Słowik (71 Starzec), Partyka, Ożóg, Lebioda, Kędzia, Dziura (71 Smalisz), Cichoń, G.Haliniak, Uliasz (76 Wiatrowski).

Sędziował Mariusz Sawicki. Żółta kartka Uliasz.

SOKÓŁ SOKOLNIKI – UNIA 1:2 (1:1)

0-1 Łuczak (24), 1-1 Łukasz Adamczyk (40), 1-2 Artur Łuczak (82)

SOKÓŁ: Komorowski – Kloc, Cholewa, Murdza, Cąpała (85 Ligman), Kalinka, Adamczyk, Kowalski, Woś, Szymański, Michalski.

UNIA: Żuraw – Pieróg, Wośko, Jandziński, Gnidec (74 Bieńkowski), Wiatr, Iskra, Grześkiewicz, Błajda, Madej, Łuczak.

Sędziował Grzegorz Łącz.

POGOŃ – ŁOWISKO 3:2 (2:1)

1-0 Bubiłek (31), 1-1 Bigdoń (17), 2-1 Pigan (45), 3-1 Tworko (67), 3-2 P.Miśkowicz (90)

POGOŃ: Sitek – Misiąg, R.Drożdżal, Bubiłek, Leptacz, Tworko, Ryzhak, A.Drożdżal, Pigan (83 Gołda), D.Drożdżal, Stefan.

ŁOWISKO: Osipa – Socha, Nizioł, Janczyk (55 P.Miśkowicz), Iwanicki, Gumieniak, Doktor, Delekta (72 R.Miśkowicz), Kępa (75 Rembisz), Bigdoń (70 Bolko).

Sędziował Sebastian Ląd. Żółte kartki: Bubiłek, R.Drożdżal, Ryzhak – Olko, Janczyk, Nizioł.

CZARNI – AZALIA WOLA ZARCZYCKA (1:0)

1-0 Mach (37), 1-1 Zagaja (76), 2-1 Perlak (89)

CZARNI: Życzyński – J.Torba (61 Krakowski), P.Mach, Szwedo (32 Tryka), Gierak, Pamuła, Torba (90 Brzeziński), Ł.Mach, Siembida, Plęs, Chamera (83 Goch).

AZALIA: Kozyra – Sobota, Pieniek, Perlak, Płoszaj, Łyko, Florek, Kurcaba, Kida (46 Kłos), Kocieł, Zagaja

Sędziował Mariusz Myszka. Żółte kartki: Torba, Ł.Mach, Gierak, Pamuła – Zagaja, Kocieła.

TRANSDŹWIG – STAL GORZYCE 1:2 (1:2)

1-0 Stąporski (24), 1-1 Szymanek (29), 2-1 Rzepiela (34)

TRANSDŹWIG: Biało – Janeczko, Durda, Stala, Dziuba (80 Walski), Rzepiela (87 Pyszczek), R.Rzepiela (65 Saja), Kabata, Kułaga (54 Szeser), Stąporski (75 Sobieraj), Jeczeń (54 Lubera).

STAL: Paterek – Winiarski, Syguła, Madej, Golik (61 Falasa), Bernaś, Partyka (71 ŚWiąder), Kwiatkowski, Kaczmarczyk (85 Andrasik), Szymanek.

Sędziował Mariusz Antosz. Żółta kartka Madej.

W pozostałych meczach 7. kolejki:

Słowianin – Stal Nowa Dęba 1:4 (0:2), Laskowski – Zaskalski 2, Florys, Nowak, Siarka II – Sokół Kamień 1:1 (0:1), Bandyga – Kobylarz, Podlesianka – Francesco 0:1 (0:1), Krzemiński, Zdziary – Jeziorak 4:0 (3:0), Sobiło 2, R.Wojtas, P.Wojtas, pauzowała Brzyska Wola.

8. kolejka, 12 września: Unia – Podlesianka, Łowisko – Transdźwig, Stal ND – Sokolniki (wszystkie mecze o 16), Francesco – Czarni (17) , 13 września: Stal Gorzyce – Siarka II, Jeziorak – Pogoń, Bukowa – Zdziary, Azalia – Olimpia (wszystkie mecze o 16), Brzyska Wola – Słowianin (17), pauzuje Sokół Kamień.