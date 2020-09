Towar niedostępny dla klienta

Z redakcją Tygodnika Sztafeta skontaktowała się jedna z naszych czytelniczek. Kobieta robiła zakupy w sklepie odzieżowym, z dostępnego asortymentu wybrała sobie letnie sandały. Obuwie było w pudełku z naklejonym kodek kreskowym i ceną. Przy kasie jednak okazało się, że towar nie jest wprowadzony do komputera i sprzedawca nie może nabić towaru na kasę, a tym samym dokonać transakcji kupna-sprzedaży. – Co w takiej sytuacji jako klient mogę zrobić. Czy mam prawo domagać się sprzedaży wybranego przeze mnie towaru? – takie pytanie usłyszeliśmy w słuchawce redakcyjnego telefonu.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Agnieszką Kolbą, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. – Sprawa z odmową sprzedaży towaru jest kwestią dość złożoną i z pewnością każdy przypadek należy analizować indywidualnie. W przedstawionym pokrótce stanie faktycznym w pierwszej kolejności należałoby odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego. Stosownie do treści art. 543 kc: „Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.” Naklejony na towarze kod kreskowy oraz cena w sposób jednoznaczny to potwierdza. Sprzedawca, wystawiając towar wraz z ceną, składa klientom sklepu ofertę zawarcia umowy sprzedaży danej rzeczy. Sprzedaż dochodzi do skutku z inicjatywy kupującego poprzez przyjęcie przez niego oferty wraz z dojściem do sprzedawcy oświadczenia woli o jej przyjęciu. Wolę zakupu można oświadczyć przez każde zachowanie, które dostatecznie ją wyraża (np. wyłożenie towaru na taśmie przy kasie)- informuje Agnieszka Kolba.

Dodaje, że na gruncie prawa karnego natomiast, nieuzasadniona odmowa sprzedaży towaru konsumentowi stanowi wykroczenia – art. 135 Kodeksu wykroczeń. Sprzedawca może zatem odmówić sprzedaży towaru tylko w sytuacji uzasadnionej, determinowanej najczęściej bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (np. zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim). – Taka sytuacja nie miała miejsca w opisanym stanie faktycznym, a biorąc pod uwagę związanie sprzedawcy ofertą sprzedaży (wystawieniem towaru na sklepowej półce), należy stwierdzić, że klient może domagać się od sprzedawcy, aby towar został mu sprzedany – towar niewprowadzony do systemu, wobec którego nie ma możliwości wydania paragonu fiskalnego w ogóle nie powinien być oferowany do sprzedaży, skoro jednak znalazł się na półce z oznaczeniem ceny, konsument ma prawo taki towar kupić – wyjaśnia Agnieszka Kolba.

Zaznacza, że w takich sytuacjach sprzedawcy najczęściej zasłaniają się przepisami prawnopodatkowymi – w szczególności ustawą o podatku od towarów i usług. – Na podstawie art. 111 ust. 3a pkt. 1 ustawy o VAT sprzedawcy są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Należy również zaznaczyć, że na mocy par. 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących paragon fiskalny powinien zostać wydany bez żądania nabywcy. Niezrealizowanie tego obowiązku rodzi odpowiedzialność karnoskarbową – mówi Agnieszka Kolba. – Nie ulega natomiast wątpliwości, że tego typu zaniedbania ze strony sprzedawcy nie mogą w sposób negatywny dotykać konsumentów robiących zakupy w sklepie. Odmowę sprzedaży towaru w takiej sytuacji uznać należy za niewykonanie zobowiązania, rodzące po stronie sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą wobec konsumenta, któremu odmówiono zakupu. Stosownie do treści art. 471 kc: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.” Przepisy prawa nie różnicują również naszych uprawnień w odniesieniu do różnych kategorii towarów – dodaje.