Tobiasz Zarzeczny srebrnym medalistą mistrzostw Polski

Tobiasz Zarzeczny ze Stali Stalowa Wola Boxing Team zdobył wicemistrzostwo Polski kadetów w kategorii wagowej do 70 kg.

Mistrzostwa Polski bokserów z roczników 2004/05 rozgrywano w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kraśniku. Znicz olimpijski zapalił były znakomity polski pięściarz, brązowy medalista mistrzostw świata w wadze ciężkiej z Monachium (1982) i brązowy medalista mistrzostw Europy z Warny (1983), pięciokrotny mistrz Polski, Grzegorz Skrzecz.

Tobiasz Zarzeczny rozpoczął turniej od zwycięstwo nad Aleksandra Sumerę z Imperium Wałbrzych – sędziowie jednogłośnie orzekli werdykt – i już po tej walce zapewnił sobie co najmniej medal brązowy. Ale zawodnik trenera Rafała Toporowskiego tym się nie zadowolił i w półfinale pokonał przez RSC w trzeciej rundzie, Kornela Kuchnickiego z Gladiatora Brodnica, i w sobotę stanął do pojedynku o mistrzowski tytuł.

Jego rywalem był o rok starszy Oskar Brzozok z BKS Jastrzębie-Zdrój. Od pierwszej do ostatniej sekundy była niezwykle wyrównana, żaden z pięściarzy nie potrafił narzucić rywalowi swojego stylu boksowania i decydujące słowo należało do sędziów. Jeden wskazał na Tobiasza, dla którego była to 29 oficjalna walka w karierze, a czterech na bardziej doświadczonego (45 walk) reprezentanta ze Śląska.

Brązowe medale w tej kategorii przypadły Kornelowi Kuchnickiemu z Gladiatora Brodnica i Alanowi Trukawce z Fight Club Koszalin.

Na podium mistrzostw Polski stanął także w Kraśniku drugi reprezentant Stalowej Woli, Kacper Błaszczyk z Ringu Sikorski w kategorii wagowej do 48 kg. W ćwierćfinale przegrał co prawda na punkty z Kacprem Berejowskim z Berej Boxing Club Lublin, ale kilka godzin później zawodnik z Lublina został zdyskwalifikowany, ponieważ miesiąc wcześniej startował w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w… zapasach w stylu wolnym we Włodawie, gdzie zdobył srebrny medal, a regulamin zabraniał uczestnictwa w dwóch finałach OOM.

Na dyskwalifikacji Berejowskiego skorzystał zawodnik Ringu Sikorski, który zajął jego miejsce w półfinale. W pojedynku o finał podopieczny trenera Artura Chomiaka przegrał przez RSC w drugiej rundzie z Dominikiem Jędrkiem z Niedźwiedzia Kętrzyn został brązowym medalistą, razem z Kacprem Słomką z Górnika Sosnowiec. W walce finałowej Jędrek pokonał jednogłośnie na punkty Gracjana Smorawskiego z Zawiszy Bydgoszcz.

