Tobiasz „brąz” już ma, w czwartek walczy o finał!

W Kraśniku rozpoczęła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w boksie. Znicz olimpijski zapalił były znakomity polski pięściarz, brązowy medalista mistrzostw świat w wadze ciężkiej z Monachium (1982), Grzegorz Skrzecz. Znakomicie rozpoczął się turniej mistrzowski dla Tobiasza Zarzecznego ze Stali Stalowa Wola Boxing Team. W ćwierćfinale zawodnik trenera Rafała Toprowskiego pokonał w wadze do 70 kg, jednogłośnie na punkty, Aleksandra Sumerę z Imperium Wałbrzych i tym samym zapewnił sobie co najmniej medal brązowy. W czwartek stalowowolanin powalczy o finał!

Drugi reprezentant Stalowej Woli, Kacper Błaszczyk z Ringu Sikorski przegrał na punkty w wadze do 48 kg z Kacprem Berejowskim z Berej Boxing Club Lublin.

