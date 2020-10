To obrzydliwe ataki na Kościół

Oświadczenie prezesa Fundacji KEDYW ze Stalowej Woli w sprawie używania niemieckich faszystowskich symboli podczas tzw. „protestów kobiet”.

Wczoraj przez Polskę przeszła fala przerażających neobolszewickich i faszystowskich akcji wandalizowania kościołów i pomników pod szyldem „obrony praw kobiet”. Jako wnuk więźnia niemieckiego obozu KL Dachau i krewnego kilku żołnierzy antyniemieckiego i antysowieckiego podziemia niepodległościowego, jestem zbulwersowany nie tylko tymi obrzydliwymi atakami na Kościół i na katolików-chrześcijan, ale przede wszystkim brakiem stosownej reakcji przez władze nie tylko polskie, ale i europejskie w potępieniu symboli, pod którymi maszerowali wandale.

Od lat Marsz Niepodległości, gdzie maszerują Polacy pod flagami biało-czerwonymi, okrzykiwany jest w mediach antypolskich w Polsce i za granicą jako marsz faszystów, a później przez kilka dni szkalują Polskę jako źródło faszyzmu w Europie. Dziś, kiedy wyszły na ulicę lewackie i neobolszewickie grupy pod szyldami faszystowskich Niemiec z okresu 1933-1945, nikt nie reaguje. Dlaczego? Ewidentnie dziś widać braki w nauce historii i że nie zostały wyciągnięte z tych barbarzyńskich czasów stosowne wnioski.

Młodym uczestnikom tych wczorajszych ataków, zmanipulowanym przez starszych lewackich bojówkarzy pragnę przypomnieć, że w ten sam sposób w latach trzydziestych zeszłego wieku w Niemczech rozpoczynał się holokaust Żydów, a później holokaust Polaków. W ten sam sposób podsycano młodych, wciągając ich do faszystowskich organizacji, które miały ich wyszkolić na morderców. Dziś pod tym samym symbolem i pod pretekstem

„praw kobiet” nawołuje się w wulgarny sposób do przemocy wobec kościoła, księży i jego wiernych, którzy od ponad tysiąca lat tworzą wspólnotę, która nazywa się Rzeczpospolita Polska.

Dokładnie w ten sam sposób rozpoczynał się w 1938 r. pogrom żydów podczas tzw. „Kristallnacht”, w którym wandalizowane były żydowskie świątynię i mienie Żydów, które jak dziś wiemy w najbliższych latach były początkiem mordu 6.000.000 polskich obywateli.

Jako Polak, patriota i prezes organizacji upamiętniającej walkę żołnierzy o Polskę Niepodległą w czasie tego najbrutalniejszego okresu ubolewam, że po tych barbarzyńskich doświadczeniach Polaków kilka dekad temu, dziś w wolnej Polsce pozwala się na publiczne nawoływanie do przemocy pod faszystowskimi symbolami.

Z związku z zaistniałą sytuacją apeluję do władz państwowych,

samorządowych oraz do Policji o stosowną reakcję na promowanie tych faszystowskich symboli w przestrzeni publicznej i stosowne ukaranie osób odwołujących się do tych symboli, zanim sytuacja eskaluje, gdyż jak wiemy w najbliższych dniach protestujący planują kolejne akcje pod kościołami i instytucjami rządowymi.

Marek Wróblewski, prezes Fundacji KEDYW