To już pewne – tradycyjnej kolędy nie będzie

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu wydała zalecenia dotyczące organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej. W instrukcjach przesłanych do parafii czytamy, że księża nie będą odwiedzać parafian. Biskup sandomierski zachęca do odprawienia liturgii rodzinnej w domach.

W sprawie tegorocznej wizyty duszpasterskiej (kolędy) została przeprowadzona szeroka konsultacja wśród Księży Dziekanów ze wszystkich 25 dekanatów Diecezji. 23 z 25 Księży Dziekanów opowiedziało się za odwołaniem w tym momencie (kolędy) w formie tradycyjnej.

– “Mając na względzie wyrażone opinie, biorące pod uwagę stanowisko duchownych i świeckich, a szczególnie uwzględniając sytuację epidemiczną, Biskup Ordynariusz podjął następującą decyzję: Odwołuje się tegoroczną wizytę duszpasterską (kolędę) w formie tradycyjnej. Zachęca się do organizowania w kościołach parafialnych specjalnych nabożeństw dla wiernych z poszczególnych części parafii (z zachowaniem limitów osobowych), połączonych z pasterskim błogosławieństwem, przekazaniem diecezjalnych folderów kolędowych, które do 15 grudnia br. mają zostać przygotowane przez Wydział Duszpasterski Kurii. Po powrocie z nabożeństwa do domu zachęca się wiernych do wspólnej modlitwy rodzinnej” – czytamy w komunikacie Kurii.

Jednocześnie biskup prosi księży o posługę sakramentalną chorym oraz osobom znajdującym się w szczególnych warunkach życiowych. Apeluje również, aby byli zawsze dostępni osobiście i pod telefonem, rozwijając maksymalnie kontakt z innymi kapłanami i wiernymi, co będzie sprzyjało pielęgnowaniu wspólnoty.

Nie wyklucza się możliwości wizyty duszpasterskiej (kolędy) w tradycyjnej formie w późniejszym terminie o czym Kuria Diecezjalna poinformuje pisemnie.