Terytorialsi przysięgali w Nowej Dębie

W niedzielę, 30 sierpnia, o godz. 11.00 w Nowej Dębie, odbyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięga odbyła się na placu apelowym Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba, na którym słowa roty wypowiedziało 71 ochotników.

Żołnierze przysięgali na sztandar 3.PBOT, który w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i w dniu święta Wojsk Obrony Terytorialnej płk Dariusz Słota – dowódca brygady odebrał z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia sanitarne uroczystość odbyła się w koszarach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie przy ul. Anieli Krzywoń 1. Uroczystość zorganizowana była tak, by zachowane zostały wszelkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego w sprawie COVID 19. Wśród ochotników, którzy wypowiedziały słowa przysięgi było 44 studentów i uczniów szkół ponad podstawowych oraz 19 kobiety.

Do bohaterów uroczystości na ręce dowódcy brygady list skierował Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który odczytano w czasie uroczystości – żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wielokrotnie dowiedli, że powołanie nowego rodzaju Sił Zbrojnych było potrzebne. Wasi starsi stażem koledzy brali czynny udział w walce z pandemią, usuwali skutki klęsk żywiołowych oraz wspierali inne służby w ich zadaniach. Dziś, wypowiadając słowa przysięgi, dołączacie do Nich, aby ramię w ramię z pozostałymi rodzajami Sił Zbrojnych stać na straży bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. To poważne zobowiązanie, ale jestem pewien, że w chwili próby wywiążecie się z niego…

Przysięga wojskowa jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego, które odbyło się na obiektach szkoleniowych OSPWL Dęba. Organizatorem „szesnastki” był 32. Batalion Lekkiej Piechoty z Niska, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów ochotnicy uczyli się praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na współczesnym polu walki, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. „Szesnastka” to dopiero początek szkolenia terytorialsów – cykl szkolenia, trwa trzy lata i podzielony jest kolejno na etapy szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego.