Tarnobrzeg: Sprzedawca ziemniaków okazał się złodziejem

13 grudnia, swoje oszczędności stracił 85-letni mieszkaniec Tarnobrzega, który padł ofiarą złodzieja. Starszy mężczyzna wpuścił do mieszkania nieznajomego mężczyznę, aby kupić od niego oferowane do sprzedaży ziemniaki. Handlarz wykorzystał nieuwagę seniora i go okradł. Policjanci proszą o pilny kontakt osoby, które widziały mężczyznę lub mają jakieś informacje na temat zdarzenia.

13 grudnia, przed południem, policjanci zostali powiadomieni o kradzieży pieniędzy z mieszkania przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu. Funkcjonariusze ustalili, że do 85-letniego seniora zapukał mężczyzna, który oferował do sprzedaży ziemniaki oraz wiejskie jajka.

Starszy mężczyzna, chcąc zakupić ziemniaki, wpuścił do środka sprzedawcę. Podczas rozmowy, handlarz poprosił seniora o rozmienienie mu 200 zł. Złodziej odkrył, gdzie starszy mężczyzna trzyma gotówkę. Aby odwrócić uwagę seniora, mężczyzna poprosił o torby na ziemniaki, które miał przynieść zaraz z samochodu. Wykorzystał chwilową nieuwagę 85-latka i go okradł. Pokrzywdzony oszacował straty na kwotę ponad 4 tys. zł. Sprawca uciekł z pieniędzmi, a starszy mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą kradzieży i o całym zdarzeniu poinformował policjantów.

Rysopis sprawcy:

Wiek około 30-40 lat, wzrost około 175 cm, krępej budowy ciała. Mężczyzna ubrany był w ciemną kurtkę, spodnie i czapkę koloru czarnego. Nosił okulary.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje w tej sprawie lub były świadkami tego zdarzenia, proszone są o kontakt z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu tel. 47 825 33 20 lub 47 825 33 10.

Info: KMP Tarnobrzeg