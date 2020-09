Tarnobrzeg: Jechała na podwójnym gazie

Ponad promil alkoholu miała w organizmie 53-letnia kobieta kierująca dacią, która w piątkowy wieczór została zatrzymana przez policjantów do kontroli drogowej. Okazało się, że samochodem podróżowała mieszkanka Mielca ze swoją 83-letnią matką. Nieodpowiedzialna kobieta za jazdę w stanie nietrzeźwości poniesie odpowiedzialność przed sądem.

Policjant ruchu drogowego podczas kontroli trzeźwości

W piątek, 25 września, przed godz. 23, policjanci ruchu drogowego pełniący służbę na terenie Tarnobrzega zwrócili uwagę na jadący pojazd marki Dacia Dauster. Sposób jazdy kierującej wskazywał, że może być nietrzeźwa. Policjanci sprawdzili co jest przyczyną jej zachowania. Badanie alkomatem wykazało 1,14 promila alkoholu w jej organizmie. Funkcjonariusze ustalili, że kierującą pojazdem jest 53-letnia mieszkanka Mielca, obok siedziała pasażerka, jej 83-letnia matka. Kobiety oświadczyły, że przyjechały do Tarnobrzega, aby odebrać od znajomych córkę. Funkcjonariusze udaremnili dalszą jazdę kobiecie i zatrzymali jej uprawnienia do kierowania pojazdami.

Mieszkanka Mielca za swój czyn odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Info: KMP Tarnobrzeg