Tancerze Just Dance na czołowych miejscach w ogólnopolskim turnieju tańca

W Brzostku, w hali widowiskowo-sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej, rozgrywano Puchar Klas C, B i A – Młodzieży i Par Dorosłych Polskiego Towarzystwa Tanecznego i Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, w którym startowały i odnosiły sukcesy pary reprezentujące Szkołę Tańca Just Dance – Justyny Sobkiewicz-Skrzypek.

W kategorii powyżej 15 lat w tańcach latynoamerykańskich drugie miejsce i awans do klasy tanecznej C, wytańczyła para: Oliwia Żelasko – Grzegorz Butryn. W kombinacji tańców towarzyskich w klasie F, w kategorii 14-15 lat, trzecie miejsca zajęła para: Martyna Głowala i Oliwier Bańka. W tańcach latynoamerykańskich, w klasie D, na czwartym miejscu ukończyli turniej: Kamila Bajdas i Philip Pliszka.

W kategorii sukcesu należy także odnotować występ Julii Warchoł i Jakuba Gęśli w w klasie mistrzowskiej A w tańcach standardowych. W najbardziej prestiżowej kategorii para ze Stalowej Woli wytańczyła półfinał.

