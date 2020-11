Szukasz pomysłu na prezenty na święta? Mamy kilka podpowiedzi!

Nie ma nic gorszego, niż brak pomysłu na to, czym obdarować bliskich na święta. Uniwersalnych rad nikt nie zdoła udzielić, można jednak podpowiedzieć kilka pomysłów, które mogą okazać się doskonałymi inspiracjami. Pozwól, że przedstawimy parę z nich.

Smartwatch

Choć smartwatche są popularne już od dobrych paru lat, nadal wiele osób dopiero rozważa ich zakup. Tym samym stają się całkiem ciekawym pomysłem na to, aby posłużyły jako prezent.

Oczywiście, dostępne modele są bardzo różne, od prostych, posiadających tylko najbardziej podstawową funkcjonalność, po bardziej zaawansowane, jak chociażby monitor jakości snu.

Przy wyborze smartwatcha warto kierować się ogólnym trybem życia i zainteresowaniami danej osoby. Inny design wybierze się dla osób ceniących stonowany image, inny dla ludzi aktywnych. Przede wszystkim jednak warto przyjrzeć się samym funkcjom, jakie dany zegarek oferuje. Przykładowo dla osób dużo ćwiczących przydadzą się takie możliwości, jak zliczanie kroków, czy pomiar tętna.

A może smartfon?

Wiele osób z zazdrością spogląda na topowe modele smartfonów. Warto się zastanowić, czy może Black Friday mógłby okazać się doskonałą okazją na zakup tego typu urządzenia z myślą o podarowaniu go na święta. Biorąc pod uwagę wielkość rabatów, na jakie można trafić tego dnia (a często także w dni poprzednie i w weekend po Czarnym Piątku), byłaby to okazja wręcz idealna. Wybierając smartfon na prezent warto uwzględnić to, jak dana osoba postrzega poszczególne marki telefonów. Drobiazg, ale znacząco wpływający na radość z prezentu.

To może coś dla miłośników muzyki?

Chociaż elektronika użytkowa kojarzy się głównie z gadżetami i telefonami, to w praktyce sprzętów z tej kategorii jest znacznie więcej – chociażby w kategorii audio. Głośniki, przenośne odtwarzacze, czy radia (wbrew pozorom nadal mające się dobrze, pomimo rosnącej popularności stacji internetowych) – wszystko to może się okazać znakomitym pomysłem na prezent na mikołajki lub na święta.

Co ciekawe, oprócz nowoczesnych sprzętów odtwarzających i nagłaśniających, czasami warto zainteresować się również czymś z kategorii „retro”. Od lat zaskakujący renesans przeżywają płyty gramofonowe, co przekłada się na popularność nowych urządzeń do ich odtwarzania (niejednokrotnie wzbogaconych o możliwość połączenia ich z komputerem). Z kolei jeśli wiesz, że ktoś jest kolekcjonerem starych kaset magnetofonowych, zawsze możesz zastanowić się nad urządzeniem służącym do tworzenia cyfrowych kopii bezpieczeństwa tego typu nośników.

Warto wspomnieć również o słuchawkach. Choć ma je niemal każdy, to zwykle są one niskiej, góra średniej jakości. Tymczasem słuchawki wysokiej klasy nie tylko zapewniają lepszej jakości dźwięk, ale i są przyjemniejsze w trakcie ich użytkowania, dużo później powodując efekt zmęczenia.

Warto o tym pomyśleć zwłaszcza w przypadku osób, które często zakładają słuchawki w trakcie pracy – w ich przypadku tego typu zmiana może być bardzo odczuwalna – a tym samym prezent nabierze niesamowitej praktyczności i będzie służyć naprawdę długo.