SZTAFETA ma nową siedzibę

Po ponad 25 latach, Wydawnictwo i Redakcja tygodnika SZTAFETA opuściła hotel Metalowiec. Nasza nowa siedziba znajduje się teraz w biurowcu PKS-u przy ul. Ofiar Katynia 30 (naprzeciw Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli).

Biura SZTAFETY są tu w korytarzu na parterze, na lewo od wejścia. Tak jak dotychczas, Wydawnictwo pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16, w tym czasie czynna jest też Księgarnia Regionalna. Zapraszamy do nowej siedziby, oczywiście z zachowaniem wszystkich sanitarnych obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa.

Jak obliczyliśmy, od 1951 r. jest to dziewiąta! przeprowadzka w historii naszej gazety („Socjalistycznego Tempa”, a od 1989 r. – „Sztafety”).

Pierwszą siedzibą gazety HSW i Stalowej Woli był biurowiec przy bramie nr 1 Huty. Stąd, na krótko przeniosła się do gmachu Dyrekcji Naczelnej HSW, a potem przywędrowała do baraku, będącego kiedyś biurem starej Ciągarni.

Na 10-lecie „Socjalistycznego Tempa”, w 1961 r. redakcja wspominała, że nie było to złe pomieszczenie, bo „przez szpary w oknach i drzwiach wpadało świeże powietrze”. Z tego baraku gazeta przeniosła się ponownie, tym razem już na długo (lata 1956-86), do Dyrekcji Naczelnej HSW, gdzie rozlokowała się w holu na jej parterze (trzy pomieszczenia na 30 metrach kw.).

W 1986 r., na 35-lecie gazety, redakcja dostała nowe pomieszczenia w pobliskim biurowcu zakładowej rozlewni wód gazowanych, skąd w maju 1992 r., gdy powstawało Wydawnictwo, SZTAFETA, po raz pierwszy przeniosła swoją siedzibę poza bramy Huty, do budynku dawnego hotelu pracowniczego przy ul. Metalowców (obecnie mieści się tu Urząd Skarbowy).

Nie zagrzała tu jednak długo miejsca, bo w lutym 1995 r. przeprowadziła się na I piętro hotelu Metalowiec, a w marcu 1996 r. siedzibę przeniesiono na II piętro tegoż hotelu. To wtedy nad wejściem do hotelu od ul. 1 Sierpnia umieszczono wielki szyld SZTAFETY. Tak wielki, że musiano go usunąć, gdyż podobno sugerował, że należy do niej… cały hotel. Z kolei w grudniu 2003 r. gazeta i wydawnictwo „wywindowały” się jeszcze wyżej, bo na VI piętro hotelu Metalowiec. I to stąd właśnie, przeprowadziliśmy się teraz do biurowca PKS-u.