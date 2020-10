20 października dyrekcja Szpitala Powiatowego w Nisku poinformowała o wstrzymaniu przyjęć na Oddział Ginekologiczno – Położniczy. Wstrzymane zostały zarówno przyjęcia planowe, jak i ostre.

– W związku z sytuacją epidemiologiczną wstrzymuje się przyjęcia planowe i ostre do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego do odwołania. Prosimy pacjentki rodzące kierować do szpitali ościennych – informuje p.o. dyrektora Roman Ryznar.