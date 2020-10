Szczepionki rozeszły się na pniu

Częściowo ruszył miejski program szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Na razie seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych szczepionek w Medyku i Ambulatorium, bowiem tam dotarły pierwsze zamówione partie. Niestety, liczba dostarczonych do placówek dawek była mniejsza niż zakładało to zamówienie, dlatego też w bardzo szybkim tempie zostały one rozdysponowane. Problem z dostępnością szczepionek na grypę jest ogólnopolski.

Miejski program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie skierowany jest do osób, które ukończyły 65 rok życia, są zameldowane w Stalowej Woli, są zapisane do lekarza w placówce POZ działającej na terenie miasta Stalowej Woli, wyrażą pisemną zgodę na udział w programie. Program realizują cztery podmioty medyczne tj. Przychodnie NZOZ „MEDYK” Sp. z o.o., SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego, „SANUS” Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. oraz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Hołobut.

– W tym roku nawet aneksowaliśmy umowy, zwiększyliśmy stawkę jednostkową ze względu na wzrost cen jednostkowych szczepień, natomiast sprawa zakupu szczepionek i rozprowadzenia, czyli zaszczepienia to już jest po stronie tych 4 podmiotów – mówi Halina Wołos, naczelnik wydziału edukacji i zdrowia w stalowowolskim magistracie.

W przedostatnim numerze pisaliśmy, że do Medyka i Ambulatorium szczepionki mają dotrzeć końcem września. Niestety, nie było wiadomo jakie ilości zostaną dostarczone. Przyszło mniej niż placówki zamawiały, a co za tym idzie szczepionek nie wystarczyło dla wszystkich chętnych….

