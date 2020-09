Sylwester Janiszewski trzeci w Nowym Sączu. Paweł Franczak w szpitalu!

W rozegranym w czwartek II etapie 31. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, triumfował Niemiec Michel Aschenbrenner (P&S Metalltechnik) , drugi był Stanisław Aniołkowski (CCC Development Team), a trzeci Sylwester Janiszewski (Voster ATS Team). Aniołkowski został liderem klasyfikacji generalnej wyścigu.

Kolarze wystartowali w Krośnie. Bardzo szybko, mniej więcej na 20 km doszło do kraksy, w której uczestniczył Paweł Franczak z Voster ATS. Brązowy medalista ostatnich szosowych mistrzostw Polski trafił do szpitala. Jest poobijany i ma złamane żebra. Jutro zostanie poddany kolejnym badaniom.

Jeszcze przed trzecią lotna premią w Dębowcu, od peletonu odjechali: Matic Grošelj (Ljubljana Gusto Santic) oraz Mateusz Grabis (Voster ATS Team). Dwójka uciekinierów uzyskała w pewnym momencie przewagę trzech minut. Po podjeździe pod Mochnaczkę Niżną, gdzie zlokalizowana była premia górska, do tej dwójki dołączyła piątka kolarzy, wśród nich Piotr Brożyna (Voster ATS Team).

Prowadząca grupa została jednak wchłonięta na ostatnich kilometrach przez rozpędzony peleton, z którego najszybciej finiszował 20-letni Michel Aschenbrenner.

W piątek 3. etap z Suchej Beskidzkiej do Jaworzna (167,5 km).

