Sybicka druga w SuperMasters

W połowie grudnia rozegrano SuperMasters Skrzatek do lat 11, na który zapraszanych jest 10 najlepszych zawodniczek listy rankingowej PZT. Turniejową jedynką była Oliwia Sybicka z MKT Stalowa Wola.

Zawodniczka trenera Włodzimierza Pikulskiego trafiła do grupy A. W pierwszym meczu pokonała Aleksandrę Janiszewską (KS AZS AWF Wrocław) 6:2, 6:2. Także w drugim meczu, rozgrywanym tego samego dnia, odniosła zwycięstwo, nad Martą Dudek (Szkoła Tenisa Winner Piotrków Tryb.) 6:2, 6:3.

Następnego dnia Oliwia pierwszy pojedynek przegrała, z Emilią Lu Knapik (Sport Klub Kryspinów) 4:6, 6:2, 8:10, a w drugim pokonała Lenę Markowską (Górnik Bytom) 6:3, 7:6, i z pierwszego miejsca weszła do półfinału, w którym spotkała się z Darią Dehmel (Szczecińskie Centrum Tenisowe Prawobrzeże), i pokonała ją w dwóch setach, 7:5, 6:2.

Finałową przeciwniczką Oliwii, była Barbara Kostecka (Winner Kraków), która nie przegrała wcześniej ani jednego spotkania, i także mecz o pierwsze miejsce należał do niej. Pokonała Sybicką 6:1, 6:1.

