Święto Niepodległości w Nisku

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Nisku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, będą miały charakter symboliczny. Zostaną ograniczone do mszy św. za Ojczyznę w Sanktuarium św. Józefa, która odbędzie się 11 listopada o godzinie 12 oraz złożenia wieńców i wiązanek pod „Tablicą Katyńską”, „Tablicą Żołnierzy AK”, Pomnikiem Wdzięczności oraz Pomnikiem Orląt Lwowskich.

– Obchody Narodowego Święta Niepodległości są świadectwem umiłowania Ojczyzny. Dbajmy o nią, by przyszłe pokolenia mogły żyć w Polsce uczciwej, sprawiedliwej i niezależnej. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu, bo nic nie jest tak ważne dla narodu, jak posiadanie własnego państwa, suwerenne sprawowanie rządów i poczucie, że w jego granicach jest się bezpiecznym. Jednakże w dobie obecnej pandemii musimy zastosować inną formę wyrażania patriotyzmu. Wierzę, że każdy z mieszkańców gminy i miasta Nisko znajdzie chwilę, by zastanowić się jak ważna jest dla współczesnego pokolenia pamięć o rodakach walczących o wolność i niepodległość naszego kraju. Pielęgnujmy w tym trudnym czasie więzi międzyludzkie oparte na wzajemnej otwartości, życzliwości i pomocy, bo są one siłą napędową wszystkiego co buduje naszą Ojczyznę. Serdecznie państwa pozdrawiam i życzę dużo zdrowia oraz spokoju – mówi Waldemar Ślusarczyk burmistrz Gminy i Miasta Nisko.