Święto Niepodległości inne niż zwykle

W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną nie odbędą się w Stalowej Woli uroczystości z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zapłonie także ognisko patriotyzmu.

O godz. 12 w stalowowolskiej Bazylice Konkatedralnej odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny. Zamiast uroczystości na Placu Piłsudskiego, mieszkańcy mogą świętować online, uczestnicząc chociażby w akcji „Niepodległa do hymnu”, kiedy to w południe można dołączyć do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

– W poprzednich latach w akcji „Niepodległa do hymnu” Mazurka Dąbrowskiego słychać było od morza aż do Tatr, zagrano go z wieży kościoła Mariackiego, śpiew roznosił się na Śnieżce, placu Zamkowym w Warszawie i w setkach innych miejsc! W tym roku przede wszystkim zachęcamy do śpiewania w domach, wraz z rodziną, współlokatorami, najbliższymi lub poza domem, a wszystko to oczywiście z zachowaniem zasad dystansu społecznego – czytamy na FB miasta Stalowa Wola.

11 listopada na Facebooku Muzeum Regionalnego odbędzie się premiera teledysku „My Pierwsza Brygada” wykonanego przez niezwykły chór – mieszkańców naszego miasta i Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej z Miejskiego Domu Kultury.