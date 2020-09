Stoły chłodnicze do wielu zadań

Zdarzają się sytuacje, iż lokale gastronomiczne posiadają małe kuchnie. Jednak nie zmienia to faktu, że w miejscach tych trzeba przechowywać żywność i dokonywać jej obróbki. Co zrobić, aby czynności te przebiegały poprawnie mimo niewielkiej przestrzeni? Warto zainteresować się stołami chłodniczymi, które opiszemy w tym artykule.

Wielozadaniowe stoły chłodnicze

Stoły chłodnicze to urządzenia spełniające, co najmniej kilka zadań. Do tego najbardziej podstawowego należy magazynowanie produktów łatwo psujących się. W tego typu rozwiązaniach panuje temperatura z zakresu od 2°C do 8°C. Wartości te są wystarczające, aby ograniczyć namnażanie się bakterii oraz grzybów i przedłużyć zdatność do spożycia magazynowanych produktów.

Część stołów chłodniczych może być także użytkowana, jako miejsce przygotowywania posiłków. Spowodowane jest to tym, że niektóre modele wyposażono w blat ze stali nierdzewnej, który idealnie sprawdzi się do tego celu. W ten oto sposób nie będziecie musieli dokupować stołów roboczych ze stali nierdzewnej.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stoły chłodnicze wykorzystać także, jako przestrzeń ekspozycyjną. Szczególnie gdy posiadają one przeszklone drzwi lub miejsce na pojemniki GN. Takie wyposażenie pozwoli pokazać Waszym klientom produkty i zachęci do ich zakupu.

Wyżej przedstawione podpunkty powinny skutecznie Was przekonać do tego, że stoły chłodnicze to urządzenia wielozadaniowe, które spełnią się dobrze w pomieszczeniach o małej przestrzeni.

Rodzaje stołów chłodniczych

Po opisaniu zadań, jakie mogą spełniać stoły chłodnicze przyszła pora na ich sklasyfikowanie. Podziały zazwyczaj dokonuje się ze względu na umiejscowienie agregatu chłodniczego, który jest podstawową składową tego typu urządzeń. Tak, więc wyróżniamy:

Stoły chłodnicze ze sprężarką po lewej stronie.

Stoły chłodnicze ze sprężarką do prawej stronie.

Stoły chłodnicze ze sprężarką na dole.

Miejsce, w którym znajduje się sprzęt chłodniczy, wpływa bezpośrednio na pewne wady i zalety. Dwa pierwsze rodzaje maszyn charakteryzują się dużą powierzchnią przechowalniczą w środku. Wynika to z faktu, iż nie jest ona ograniczona żadnymi elementami. Niestety ma to wpływ na zwiększenie wymiarów, co w przypadku małej ilości miejsca może mieć kolosalne znaczenie.

Natomiast ostatnie produkty posiadają znacząco mniejszą długość i będziemy je w stanie umieścić nawet w małych lokalach gastronomicznych. Niestety jednak ze względu na ich budowę przestrzeń znajdująca się w środku została ograniczona.

Jak to się mówi, nie ma róży bez kolców i każdy rodzaj stołów chłodniczych posiada ma wady oraz zalety. Najważniejsze, aby wybrać najbardziej kompromisowe rozwiązanie.

Stoły chłodnicze – przydatne wyposażenie lokali gastronomicznych

Stoły chłodnicze to przydatne wyposażenie lokali gastronomicznych umiejące wykonać kilka ważnych czynności w tego typu miejscach. Docenią je szczególnie osoby posiadające niewielkie restauracje lub pensjonaty. Mamy nadzieję, iż artykuł ten przekona Was do zakupu tychże rozwiązań. My dziękujemy za uwagę i zapraszamy do innych naszych artykułów.