Stoimy bardzo blisko krawędzi

– Jeżeli ta krzywa przyrostów zachorowań będzie rosła w takim tempie jak do tej pory, to do końca tygodnia służba zdrowia będzie już na granicy wydolności. Jeszcze przyjmujemy i obsługujemy pacjentów bo mamy kim, czym i mamy gdzie położyć tych pacjentów, ale żebyśmy mieli wszyscy świadomość, że stoimy już bardzo blisko krawędzi – mówił na poniedziałkowej sesji Rady Powiatu Andrzej Komsa, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

W poniedziałek 26 października odbyła się zdalna sesja Rady Powiatu. Jednym z tematów wywołanych przez przewodniczącego rady Ryszarda Andresa była sytuacja szpitala wynikająca z obecnej sytuacji epidemicznej.

– Sytuacja w szpitalu jest dynamiczna. Pacjentów dodatnich, covidowych mamy coraz więcej. Nie mamy możliwości odesłania ich do innych szpitali ze względu na brak wolnych miejsc bądź na bardzo wydłużony proces potwierdzenia zakażenia testem. To jest jeden z dużych problemów. Kolejnym problemem jest dość duża absencja personelu medycznego, zarówno pielęgniarskiego jak i lekarskiego, związana z kontaktem z tymi pacjentami bądź zakażeniem poza szpitalem. Mamy personel na kwarantannie z pozytywnymi wynikami, jak i pojawiają się zwolnienia L4, co dosyć mocno komplikuje bieżącą pracę szpitala – mówił Grzegorz Czajka, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

