Stawiamy na jakość i nowoczesność

Czy młodość i doświadczenie mogą iść w parze? Okazuje się, że tak. Jako przykład może posłużyć firma „Producent Okien PCV i ALU – Patryk Pankowski” z Zaklikowa. Średnia wieku zatrudnionych osób to 26 lat. Mimo to firma świetnie radzi sobie na lokalnym rynku i wychodzi z ofertą za granicę. Rozwój działalności ułatwiło jej dofinansowanie z Lasowiackiej Grupy Działania. Wyroby stały się bardziej dopracowane, produkcja przyspieszyła, a przy okazji przybyło miejsc pracy.

Firma istnieje od lutego 2015 roku. – Zajmujemy się głównie produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych – PCV – ale także z aluminium. Mamy w ofercie okna, drzwi, systemy przesuwane, systemy drzwiowe. Zajmujemy się również montażem u klientów. Staramy się wygrywać jakością i oryginalnością produktów – mówi „Sztafecie” Patryk Pankowski, właściciel firmy z Zaklikowa.

Jego firma znajduje klientów głównie w promieniu 50 kilometrów od Zaklikowa. Część produktów trafia też na rynki zagraniczne, na przykład do Francji, Belgii i Niemiec. – Najwięcej zagranicznych odbiorców mamy we Włoszech. Dysponujemy nawet swoimi handlowcami na rynek włoski – dodaje Patryk Pankowski.

Konkurencja wśród firm produkujących i montujących okna i drzwi jest na naszym rynku bardzo duża, więc trzeba się czymś wyróżniać. Niekoniecznie ceną, bo w tym przypadku jest ona i tak niewygórowana.

– Osoba kupująca okna w naszej okolicy nie zdaje sobie sprawy, że tutaj rynek wyznaczył najniższe ceny. W okolicach Kraśnika, Tarnobrzega, Stalowej Woli, Janowa Lubelskiego czy Sandomierza ceny są dużo niższe niż w innych częściach kraju. Dlatego my staramy się zaskakiwać nieszablonowymi rozwiązaniami, różną kolorystyką czy nowoczesnym dizajnem – zapewnia nasz rozmówca.

Dodaje, że w przypadku firmy „Producent Okien PCV i ALU – Patryk Pankowski” doskonale sprawdza się marketing szeptany. – Cieszymy się, że działa zasada z polecenia. Sporo zleceń tak dostajemy. To świadczy o tym, że nasi klienci są zadowoleni z produktów i usług – mówi Patryk Pankowski.

Na laurach jednak spoczywać nie można, bo kto stoi w miejscu, ten się cofa. Dlatego firma Patryka Pankowskiego dba o ciągły rozwój. Chociażby przez pozyskiwanie środków zewnętrznych na „Rozwijanie działalności gospodarczej” z Lasowiackiej Grupy Działania. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup oczyszczarki naroży CNC, piły dwugłowicowej oraz kompresora.

– Dofinansowanie z Lasowiackiej Grupy Działania pomogło nam doskoczyć do konkurencji. Bez tego w tak krótkim czasie nie osiągnęlibyśmy zamierzonych celów. Dzięki zakupionym maszynom jakość nam diametralnie wzrosła, produkty stały się bardziej dopracowane, udało się przyspieszyć produkcję i wprowadzić do oferty dwa nowe produkty, dzięki którym możemy wyróżnić się na rynku, czy to polskim, czy zagranicznym – mówi Patryk Pankowski.

Dodaje, że dzięki dofinansowaniu udało się stworzyć kilka nowych miejsc pracy. – Na początku pracowały u nas 3-4 osoby, teraz mamy 10 pracowników. Cały czas wystawiamy też oferty pracy – zwraca uwagę właściciel zaklikowskiej firmy.

Z obsługą nowoczesnych maszyn świetnie radzą sobie ludzie młodzi. Młoda, dynamiczna kadra, z głowami pełnymi pomysłów to jeden z atutów firmy Patryka Pankowskiego.

– Średnia wieku w naszym zakładzie wynosi 26 lat. Co prawda najstarszy pracownik, bardzo doświadczony, ma ponad 50 lat, ale poza nim nikt nie ma więcej niż 34 lata. Ja sam mam 31 lat i do niedawna byłem najstarszy w firmie – śmieje się Patryk Pankowski.

To co teraz jest atutem firmy, na początku niektórzy niesłusznie postrzegali jako słabość.

– Patrzono na nas jak na młodych gości bez wprawy. Korzystaliśmy z doświadczenia starszych, a teraz to my uczymy innych – mówi z dumą Patryk Pankowski z Zaklikowa.