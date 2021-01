Staruszkowie w pożarze stracili dorobek życia

19 grudnia, zaledwie kilka dni przed Bożym Narodzeniem, we wsi Szwedy w gm. Jarocin doszło do pożaru drewnianego domu. Jego mieszkańcy Jadwiga i Gabriel Przeniosło z płonącego budynku nie zdołali nic uratowali. W jednej chwili stracili dorobek całego życia. – Są to osoby w wieku 80 lat i ciężko im się odnaleźć po takiej tragedii – mówi Tomasz Podpora, który wspólnie z innymi mieszkańcami wsi, zorganizował akcję pomocy dla starszego małżeństwa. Wspólnymi siłami chcą odbudować im dom.

Jak relacjonuje Podpora, pożar wybuchł 19 grudnia tuż po godzinie 21. – W drewnianym domu jednorodzinnym mieszkało małżeństwo Gabriel i Jadwiga Przeniosło. Tragicznej nocy, małżeństwo początkowo nie zauważyło pożaru. Jak co dzień szykowali się do snu. Zaniepokoiło ich zachowanie kota, który miaucząc chciał wyjść na zewnątrz. Wtedy to pan Gabriel zauważył, że pali się jego dom. Nie tracąc zimnej krwi, od razu zabrał się do ewakuacji swojej niepełnosprawnej żony. Nie było czasu, aby cokolwiek ratować, ponieważ ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Było ciemno i bardzo dużo dymu. Musieli ratować przede wszystkim swoje życie. Straż pożarną wezwała sąsiadka Natalia – mówi.

Na miejsce bardzo szybko przyjechała straż pożarna. Niestety, pomimo zaangażowania strażaków, z drewnianego domu zostały tylko zgliszcza.

Z pomocą pogorzelcom ruszyli sąsiedzi, znajomi i nieznajomi. W trudnym czasie starszym małżeństwem zaopiekowali się sąsiedzi.

– Pomoc jest im bardzo potrzebna, pozostali bez dachu nad głową. Przez okres świąteczny mieszkali u sąsiada Piotra Milera. Teraz zamieszkują w Stalowej Woli – opowiada Podpora i dodaje, że marzeniem państwa Przeniosło jest odbudowa domu. – Aby spełnić te marzenia organizujemy zbiórkę i mamy nadzieję, że uda się je zrealizować. Za każdą złotówkę serdecznie w imieniu rodziny z całego serca dziękujemy.

By pomóc małżeństwu ze Szwedów, Tomasz Podpora zorganizował zbiórkę pieniędzy. Pomóc może każdy z nas wpłacając pieniądze poprzez portal zrzutka.pl. Szczegóły akcji na https://zrzutka.pl/zvzzd3.