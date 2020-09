Startuje budowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli rusza budowa nowego oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Będzie on zlokalizowany na I piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Wartość całego zadania to 4 328 305 zł. Finał prac zaplanowano na styczeń 2021 roku.

– Rozpoczęliśmy bardzo dużą i ważną inwestycję w szpitalu, a mianowicie budowę oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych. To wiąże się również z następną inwestycją, jeżeli tylko wyprowadzimy OIOM ze starej części szpitala to w to miejsce będziemy ogłaszać przetarg na utworzenie na neurologii sal udarowych – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii będzie usytuowany na I piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Obecnie ta kondygnacja jest w stanie surowym zamkniętym z instalacjami sanitarnymi – wodą, kanalizacją, centralnym ogrzewaniem. W tym pawilonie zostanie zaadoptowane 810 m2 powierzchni, na której oprócz oddziału będzie również sala konferencyjna z pokojem gościnnym oraz pokój opisowy Działu Diagnostyki Obrazowej. Zakres prac obejmuje całość robót związanych z budową Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych.